Kabarett in der Hägeschmiede am 28. Februar mit Rena Schwarz

„Supertussis packen aus“ heißt das Programm von Rena Schwarz, das sie am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr auf die Bühne der Hägeschmiede bringt. „Zielscheiben ihres Spotts sind Menschen, wie du und ich, verpackt in lebensnahes Kabarett. Köstlich amüsiert sich das Publikum über den blitzschnellen Wechsel zwischen Dialekten und Charakteren, über ihre Körpersprache und die schauspielerische Perfektion“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt in der Bindstraße 10 in Wangen, unter der Telefonnummer 07522 / 74211, online unter tickets.schwaebische.de. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café in der Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar. Reservierungen nimmt Maria Neumann per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de oder unter der Telefonnummer 07522 / 29131 entgegen.