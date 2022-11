Kabarett-Doppelpack in der Wangener Häge-Schmiede

Anfang Dezember serviert die Wangener Häge-Schmiede einen Kabarett-Doppelpack. Am 1. Dezember um 20 Uhr steht erst Irmgard Knef mit ihrem Programm „Barrierefrei“ auf der Bühne, zwei Tage später tritt Johann Theisen um die gleiche Uhrzeit mit „Ein Tollpatsch gibt Vollgas“ auf.

Irmgard Knef ist laut Ankündigung Deutschlands reifste und dienstälteste Kabarett-Chansonniere und „Komödiantin der alten Schule“ und feiert mit ihrem 95. Geburtstag auch ihr neues abendfüllendes Show-Programm. „Barrierefrei“ ist dabei Titel und Motto ihrer Show und ihres neuen Lebensabschnitts. Sie erzählt und singt demnach von ihrem Alltag im Seniorensitz und ihren Besuchen und Verhältnissen zum Dienst- und Pflegepersonal. „Ganz Knef, ganz Diva, ganz herzliche und intelligent urkomische Uroma. Singend, swingend, disseusierend“, heißt es weiter. Und: Hildegard, die ihre Schwester Irmgard schon lange verlassen hat, wäre stolz auf die taffe Unbeugsamkeit der kleineren Blutsverwandten im Geiste.

Am Samstag, 3. Dezember, ist dann Johann Theisen zu Gast in der Häge-Schmiede. Er ist Komiker, Zauberer und Musiker – und zwar einer von der ganz lustigen Sorte, wie es heißt: „Die Ulknudel aus Stuttgart hat ihr Leben lang hart dafür gearbeitet, sich einen echten Tollpatsch nennen zu können und das hat der ,weiße Tyson’ (von seinen Freunden liebevoll ,Albino-Lauch’ genannt) geschafft.“ Er erklärt demnach außerdem, warum er immer so blass ist, wer für die Ekelbilder auf Zigarettenschachteln eigentlich Modell gestanden ist, wie man mit einem Kartentrick das Herz einer Dame erobert und welche Probleme er mit Zirkuspferden, Poetry Slammern und Nazis hat.