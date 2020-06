Körperverletzung vor Gaststätte

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten, der am Dienstag gegen 11.45 Uhr mit einem 39-Jährigen vor einer Gaststätte in der Bregenzer Straße in Wangen in Streit geraten ist. Im Verlauf der Auseinandersetzung packte der Unbekannte laut Pressemitteilung seinen Kontrahenten am Kragen und zerriss ihm dabei das T-Shirt. Als ein 41-Jähriger den Streit schlichten wollte, wurde dieser ebenfalls leicht verletzt und dessen Shirt beschädigt. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Von ihm liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 40 bis 45 Jahre alt, graue, teilweise blonde Haare, 170 bis 175 Zentimeter groß, trug ein Basecap, eine dunkle Cargohose und einen dunklen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefonnummer 07522/9840, zu melden.

