Königin der Hammond-Orgel Barbara Dennerlein spielt im Schwarzen Hassen

Schon früh entflammte Barbara Dennerlein für die Hammond-Orgel und sie wird heute zu Recht als Königin der Hammond-Orgel gehandelt, heißt es in der Ankündigung zu ihrem Konzert am Freitag, 18. Oktober, im Schwarzen Hasen. Durch ihren Geschmack, ihr Talent und ihre brillante Spieltechnik verstehe sie es wie keine andere, die Möglichkeiten ihres Instruments souverän auszuschöpfen. Infos finden sich online unter www-jazzpoint-wangen.de. Karten gibt es in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.