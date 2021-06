Junges Barocktrio Tars gibt zwei Konzerte in der Stadthalle

Das Barocktrio Tars spielt am Sonntag, 20. Juni, in der Stadthalle in Wangen, wie die Stadt mitteilt. Das Trio gibt an diesem Tag um 14 Uhr ein Kinderkonzert und um 18 Uhr ein Altstadtkonzert zum Besten. Ursprünglich waren die Konzerte für den 28. November 2020 geplant, mussten jedoch pandemiebedingt verschoben werden. Claudius Kamp, Charlotte Schwenke und Johannes Rake bieten in ihrer Besetzung als Trio Tars ein reiches Klangspektrum, denn alle drei beherrschen mehrere Instrumente, spielen viel Continuo und sind zudem im Gesang ausgebildet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Beim Kinderkonzert „Frühling im Garten des Riesen“, frei nach Oscar Wildes Erzählung „The Selfish Giant“, erkundet das Trio laut Pressemitteilung mit den Kindern den Garten, in dem in jeder Jahreszeit eine andere Musik erklingt. Kein Kind soll mehr im Garten vom selbstsüchtigen Riesen spielen. Doch mit den Kindern gehen auch die Jahreszeiten, und im Garten des Riesen herrscht nun ewiger Winter. Erst als die Kinder zurückkommen, findet die Schönheit der Natur in den Garten zurück. Wie klingt das, wenn der Riese in seinen Garten stapft? Und was erklingt für Musik, wenn die Vögel zurückkommen und die Bienen sich um die Blüten tummeln? Die drei Musiker präsentieren dabei laut Mitteilung die verschiedenen Barockinstrumente, die sie spielen. Das Konzert dauert circa 45 Minuten und ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren.

Beim Altstadtkonzert am späten Nachmittag präsentiert Tars mit „The leaves be greene“ ein englisches Programm, mit Werken von Orlando Gibbons, Henry Purcell, William Bird und Georg Friedrich Händel.

Tars gründete sich im Herbst 2018 in Basel. Claudius Kamp studierte Blockflöte sowie Barockfagott und Dulzian. Schon früh spielte er mit renommierten Ensembles wie der Akademie für Alte Musik Berlin, der Lautten-Compagney oder Musica Alta Ripa, wie es in der Pressemitteilung heißt. Charlotte Schwenke studierte Schulmusik, Musikwissenschaft und Gehörbildung und Viola da Gamba; letzteres seit 2018 im Master bei Paolo Pandolfo an der Schola Cantorum Basiliensis. Sie konzertiert laut Mitteilung mit Formationen wie dem Klangforum Heidelberg und dem Svapinga-Consort und ist als Chorleiterin tätig.

Johannes Rake setzt sich seit 2011 mit historischen Tasteninstrumenten auseinander, heißt es im Bericht weiter. Er studierte Cembalo sowie Continuo und Ensembleleitung. Seit Herbst 2019 ist er Kirchenmusikstudent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Rake trat laut Mitteilung als Continuospieler unter anderem mit Reinhard Goebel, Lars Ulrik Mortensen und Chouchane Siranossian auf und war Cembalist beim European Union Baroque Orchestra 2018.