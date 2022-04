Junger Mann nach Randale in Polizeiarrest

Den Mittwochmorgen in polizeilichem Gewahrsam verbrachte ein 28-Jähriger, der gegen 4 Uhr in einem Wohngebiet in Neuravensburg randaliert hat. Lautstark durchstreifte der mutmaßlich unter Drogen und Alkohol stehende Mann das Wohngebiet, teilt die Polizei mit.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann wegen des anhaltenden Lärms und seines Zustands in Gewahrsam. Da er sich gegen die Mitnahme durch die Polizei wehrte, mussten ihm Hand- und Fußfesseln sowie ein Spuckschutz angelegt werden. Auf richterliche Anordnung verbrachte er die Zeit bis kurz vor Mittag in der Arrestzelle. Da er die Polizeibeamten während des Einsatzes fortwährend beleidigte, kommt auf ihn neben der Kostenrechnung für den Gewahrsam auch eine Anzeige wegen Beleidigung zu.