Junge Radfahrerin übersieht Porsche

Eine 11-jährige Radfahrerin ist am Montag gegen 18 Uhr in der Moorweilerstraße seitlich in ein Auto gefahren. Das Kind erlitt eine Gehirnerschütterung.

Laut Pressemitteilung der Polizei für das Mädchen von Suppenberg in Richtung Neuravensburg, als es während der Fahrt nach links auf einen Radweg abbiegen wollte. Dabei übersah die 11-Jährige einen Porsche, der sie gerade links überholte und prallte seitlich gegen den Wagen.