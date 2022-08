Junge Musikerinnen und Musiker zeigen ihr Können

Die diesjährige Quarta-Herbstproduktion mit fünf Konzerten in den großen Konzertsälen in der Bodenseeregion findet vom 7. bis 11. September statt. Am Samstag, 10. September, spielt das Orchester im Festsaal der Waldorfschule Wangen auf. Laut Pressemitteilung stehen auf dem Programm Franz Schubert Musik zum Schauspiel „Rosamunde“, vier Lieder in Orchesterfassung von M. Reger & F. Weingartner sowie Gustav Mahlers Symphonie Nr. 4 in G-Dur. Dirigent ist Christoph Eberle, die Solistin Isabel Pfefferkorn.

Seit Herbst 2016 konzertiert die Quarta 4-Länder Jugendphilharmonie mit symphonischen und kammermusikalischen Programmen auf den großen Bühnen des Bodenseeraumes. Das Orchester setzt sich aus jungen Musikern aus der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich zusammen. Auch der ORF ist laut Konzertankündigung zu einem Partner des Orchesters geworden: Die Konzerte werden regelmäßig aufgenommen und in den einschlägigen Kultursendungen des österreichischen Senders ausgestrahlt.

Wie alle Kulturschaffenden, ist auch die internationale Jugendphilharmonie von der Coronakrise hart getroffen worden. Bereits geplante Konzerte mussten verschoben, abgesagt oder zum Teil dem Corona-Regelwerk angepasst werden. Dieses Jahr sollen ab 31. August 75 junge Musikerinnen und Musiker in der Landwirtschaftsschule in Hohenems in intensiver Probenarbeit Werke von Franz Schubert und Gustav Mahler erarbeiten.

Abgesehen von einem ersten stattfindenden Generationswechsel im Orchester – zahlreiche Musikerinnen und Musiker studieren im Ausland oder haben bereits Probespiele in Berufsorchestern bestanden – stellt sich in diesem Programm mit Isabel Pfefferkorn eine junge aus Vorarlberg stammende Sängerin unserem Publikum vor. Sie ist Solistin im ersten Teil des Programms und singt auch den berühmten Sopran Part aus „Des Knaben Wunderhorn“ im letzten Satz der vierten Symphonie von Mahler.