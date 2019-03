Julia Metzler läuft zu zwei Titeln

Riesenerfolg für Julia Metzler: Die Langläuferin der SG Niederwangen hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften sowohl in der Altersklasse U20 als auch in der Damenklasse gewonnen. Damit war vor dem Wettkampf nicht unbedingt zu rechnen.

Am vergangenen Wochenende fanden im Schwarzwald im Nordic Center am Notschrei die baden-württembergischen Langlaufmeisterschaften im Sprint und der Distanz in jeweils klassischer Technik statt. Die SG Niederwangen war mit den Sportlern Fabienne Klunker, Annika Theobold, Julia Metzler und den Brüdern Timo und Florian Horelt erwartungsvoll angereist. Mit zwei Goldmedaillen kam die SGN-Truppe zurück ins Allgäu.

Bei Florian Horelt und Annika Theobold zeigten sich nach einer langen Saison doch Ermüdungserscheinungen. Fabienne Klunker sammelte wertvolle Wettkampferfahrung und Motivation für die kommende Saison und zeigte besonders im Sprint ihr stärkstes Saisonrennen. Timo Horelt bewies ein weiteres Mal, dass er zu den stärksten Schülern seines Jahrgangs in Baden-Württemberg gehört. Am Samstag im Sprint war er Schnellster seiner Altersklasse S14, am Sonntag wurde Timo Horelt nach einem tollen Rennen über fünf Kilometer Zweiter.

Für den Paukenschlag des Wochenendes aus Sicht der SG Niederwangen sorgte allerdings Julia Metzler. Nach ihrem vierten Platz beim Deutschlandpokal in Oberhof in der Woche zuvor sicherte sie sich im Sprint und im Einzel den Titel der baden-württembergischen Meisterin in der U20 und der Damenklasse. Für Metzler gilt es nun, sich im Skiinternat Furtwangen auf die Abiprüfung vorzubereiten, während Timo Horelt bereits am Wochenende beim 3. Deutschland-Schülercup am Arber im Bayerischen Wald seine bundesweite Top-Ten-Platzierung halten möchte.