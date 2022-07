Jugendturnier in Deuchelried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. Juli fand auf dem Sportplatz Deuchelried der sogenannten „Kuhweidarena“, das Jugendturnier zum 40-jährigen Jubiläum des SV Deuchelried, statt. Von F bis D, Mädchen wie Jungs, hatten an diesem sonnenreichen und wunderbaren Tag alle ihren Spaß. Es wurde munter gekickt und um die Punkte gerungen, eine Bratwurst hier, eine Schale Pommes da und zwischendrin jede Menge Wasser. Denn es wurde heiß und heißer, was aber dem Enthusiasmus auch der zahlreichen Helfer, bestehend aus den Eltern und den Trainern der Jugendmannschaften, keinen Abbruch tat. 300 Kinder und 50 Helfer haben aus diesem Tag einen mit „Family Values“ gemacht, kamen die Mannschaften doch aus der näheren Umgebung und traten in Freundschaft und Fairness gegeneinander an. Am Ende gab es eigentlich nur Sieger und für jeden Teilnehmer ein Präsent, um durch die durstigen Sporteinheiten zu kommen.