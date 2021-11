Jugendseelsorger Wößner: Teilen wir heute anders?

Das Geistliche Wort zum Martinstag, verfasst von Georg Wößner. Er ist Dekanatsjugendseelsorger in der katholischen Kriche in Wangen:

Jedes Kind kennt vermutlich die Geschichte des Heiligen Martin von Tours, dem Soldaten der ganz uneigennützig seinen Mantel mit einem Bettler am Stadttor teilte und so für viele Menschen bis heute ein Vorbild für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft ist.

Wenn ich heute an das Wort „teilen“ denke, dann fällt mir in erster Linie das Teilen der vielen Beiträge auf den diversen Kanälen der Sozialen Medien ein. Angefangen beim klassischen Bild- oder Spruchversand via Smartphone über den Status im Messengerdienst, hin zu Facebook, Instagram, Tiktok und Co. In diesem Bezug heißt „teilen“ etwas von sich preisgeben, Momente, Emotionen aus meinen Leben, Orte die ich besucht habe, gute oder gutgemeinte Tipps, Witze - die Liste könnte wohl endlos fortgeführt werden. In all diesen Momenten lasse ich andere Menschen an meinem Leben teil-haben.

Über die Bedeutung des Teilens

Teil-haben lassen - auch das dachte sich vermutlich Martin als er den Bettler sah. Teil-haben lassen an der Wärme seines Mantels. Wie hat wohl der Bettler diese Situation erlebt? Ob es zuerst neidisch auf Martin und sein Erscheinungsbild hoch zu Ross war? Ob er überrascht war, dass er plötzlich daran teilhaben durfte? Wie wäre es ihm wohl ergangen, wenn Martin weiter geritten wäre? Es gab wohl einen Austausch zwischen den beiden Männern. Einen Moment in dem sich beide Zeit für den anderen und dessen Leben genommen haben.

Ich frage mich, wo diese Momente in den sozialen Netzwerken geblieben sind? Zu oft erlebe ich eher ein Gegen als ein Miteinander.

Daher wünsche ich mir für unser neuzeitliches und digitales Teilen mehr Augenblicke, um das Mitgeteilte zu durchdringen und die eigentliche Botschaft zu erfahren. Anstelle auf ein krasses Bild ein noch krasseres Bild folgen zu lassen oder den ersten sarkastischen oder diskriminierenden Witz mit einer Steigerung zu übertönen, entwickeln wir doch lieber eine Haltung die keine Fronten schafft. Eine Haltung in der wir uns respektieren, einander zuhören und gegenseitig mit-teilen, was uns wirklich bewegt. Denn hinter allen Filtern, Hochglanzbildern und Messengersprüchen stecken Menschen, die mit ihren Leben und Bedürfnissen ernst genommen werden wollen.

So wünsche ich uns, dass der Heilige Martin uns immer wieder an eine ehrliche, menschliche Art des Mitteilens erinnert.