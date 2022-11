Jugendmusikschule im Allgäu nimmt wieder Fahrt auf

Die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) lädt zum ersten Mal nach pandemiebedingter Pause wieder zu Adventskonzerten ein. Auch sonst ist wieder weitgehend Normalität eingekehrt. Das jedenfalls geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Die Erleichterung ist allenthalben spürbar, wie Schulleiter Hans Wagner sagt. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern seien froh, dass endlich wieder „normal“ unterrichtet werden und in Ensembles und Orchestern gespielt werden kann. „Die Schülerzahlen haben sich stabilisiert und haben nach einem Rückgang nun wieder den Vor-Corona-Stand erreicht“, so Wagner.

„Ensemble-Initiative“ gestartet

Dies alles zeige sich auch wieder an den Veranstaltungen und Konzerten, die inzwischen wieder uneingeschränkt möglich sind. Um aufzuholen, was in der Pandemie versäumt werden musste, startete laut Mitteilung jetzt die „Ensemble-Initiative“. „Das heißt: wir haben mehr Ensemble-Deputate als zuvor und damit auch mehr kostenfreie Ergänzungsangebote für die Schülerinnen und Schüler“, sagt Wagner.

Und das hat demnach einen ganz einfachen Grund: „Das gemeinsame Musizieren steht bei der JMS schon immer im Mittelpunkt. Und gerade jetzt, nach zweijähriger Pause, möchten wir die Voraussetzungen schaffen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler diese Erfahrung machen können.“

Förderverein kommt wieder in Schwung

Auch der Förderverein hat wieder alle Hände voll zu tun, heißt es in dem Bericht. Nach dem pandemiebedingten Stillstand nimmt er wieder viel Geld in die Hand – insgesamt 13.000 Euro – und unterstützt die JMS sowie Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Weise. Probentage und Probenwochenenden würden auf diese Weise möglich. Instrumente und (Noten-)Material könnten angeschafft werden. Unterricht für einige ukrainische Flüchtlingskinder werde ermöglicht durch die Übernahme der Gebühr durch den Förderverein.

Nicht zuletzt ist auch die Talentförderung über Stipendien durch die Franz-Xaver-Bucher-Stiftung wieder angelaufen. Im Schuljahr 2022/2023 stellt die Stiftung dafür 10.500 Euro zur Verfügung.

Instagramm-Account ist online

Während der Pandemie hat die JMS einen Instagram-Account aufgesetzt und bespielt ihn laut Schreiben auf vielseitige Art und Weise – oft durch kleine Filme der Musiklehrerinnen und Musiklehrer von ihren Schülerinnen und Schülern. Der „Musikalische Adventskalender“, der schon 2021 auf diese Weise viele Menschen erfreut habe, wird auch in diesem Jahr beibehalten.

Konzerttermine im Dezember

An diesen Terminen sind im Württembergischen Allgäu Adventskonzerte der JMS mit Chören oder Orchestern, Ensembles und Solisten geplant.

Freitag, 2. Dezember, 17 Uhr, Isny Nikolaikirche im Rahmen der Isnyer Schlossweihnacht, Leitung: Markus Radigk

Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr, Leutkirch Dreifaltigkeitskirche, Leitung Katrin Hegele

Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, Wangen, Evangelische Stadtkirche

Samstag, 10. Dezember, 17 Uhr, Amtzell Kirche St. Johannes und St. Mauritius, Leitung: Stephan Hutter

Sonntag, 11.Dezember, 17 Uhr, Kißlegg Mensa Schulzentrum, Leitung: Christoph Dürr

Das Städteorchester Württembergisches Allgäu, ein Orchester der JMS, besetzt mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, spielt in diesem Jahr wieder ein Silvesterkonzert. Solistin ist Elisso Gogibedaschwili, Violine. Es dirigiert Marcus Hartmann. Die Termine sind folgende:

Donnerstag, 29. Dezember, 19 Uhr, Leutkirch, Festhalle

Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr, Isny, Kurhaus

Samstag, 31. Dezember, 19 Uhr, Wangen, Saal Waldorfschule