Jugendmusikschule auch beim Dirigieren Spitze

Die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu war mit Marcus Hartmann (Lehrer für Viola und Violine sowie Leiter des Jugendsinfonieorchesters) beim Internationalen Meisterkurs für Dirigieren mit anschließendem Wettbewerb im Juni in Budapest vertreten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Musikschule hervor. Unter der Leitung von Professor Andras Deak, Chefdirigent des Duna Sinfonie Orchester Budapest, war ein sehr umfangreiches Programm vorzubereiten.

„Der Meisterkurs dauerte neun Tage. Jeden Tag hatten wir sechs Stunden Unterricht“ berichtet Hartmann, „entweder mit Orchester oder mit Klavier und zwei Pianisten. Die Kurssprache war englisch. Es war immer Klassenunterricht, das heißt immer waren alle zwölf Teilnehmer anwesend. Jeder dirigierte pro Tag 30 Minuten. Wenn kein Orchester vor einem war, dann musste man sich das Orchester vorstellen, die Einsätze aber penibel in die Richtung, in der die entsprechenden Instrumentengruppen normalerweise sitzen, geben. Es war schon ein ungewohntes Gefühl vor allen Teilnehmern gelobt, verbessert oder auch kritisiert zu werden“. Zurückblickend meint Hartmann: „Auch wenn unter uns Teilnehmern kein Konkurrenzkampf herrschte, es war dennoch ständig ein enormer Leistungsdruck. Alle Proben mit Orchester wurden auf Video aufgezeichnet. Professor Deak war ein sehr genauer und strenger Lehrer mit viel Wissen. Immer wieder musste man bestimmte Stellen wiederholen, verbessern oder auf eine andere Art dirigieren.“

An Tag zehn war dann der Wettbewerb. Jeder der zwölf Teilnehmer aus Japan, Australien, USA, Südkorea, Türkei, Ungarn, Russland, China, Israel und Deutschland, dirigierte das Duna Sinfonie Orchester mit einem Werk von Mozart. Hartmann meint dazu: „es sieht schon lustig aus, wenn man vor dem Auftritt Backstage ist, alle auf den Auftritt warten und mit dem Taktstock Figuren in die Luft malen. Bewegungen, die ohne Orchester eher an eine Therapie erinnern als an die Leitung eines Profiorchesters“, und weiter: „aber jeder war in Gedanken in der Musik, wollte sich nochmals alle Übergänge ins Gedächtnis rufen, die Taktwechsel üben, die Einsätze durchgehen. Man merkt wie einem das Herz bis zum Hals schlägt, man nicht mehr ruhig stehen kann - man will nur noch raus. Raus auf die Bühne, raus zum Orchester. Und dann endlich: der erste Akkord!“

Anschließend zog sich das Orchester mit Professor Deak zur internen Abstimmung zurück. Dass es am Ende ein 3. Preis wurde macht Hartmann überglücklich. „Im Abschlusskonzert dirigieren zu dürfen, in einem wunderbaren Theater mitten in Budapest vor vollbesetzten Rängen, das war schon ein wunderbares Gefühl!“