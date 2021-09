Mit einem Renault zusammengestoßen ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ein Radfahrer im Scherrichmühlweg. Das teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit.

Der 15 Jahre alte Mountainbiker fuhr demnach von einem Parkplatz auf die Straße und wurde dabei von dem Auto erfasst. Der Jugendliche verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.