Jugendlicher greift einen Mann am Wangener Martinstor an

Die Aufforderung an eine Jugendgruppe, sie solle ihren am Wangener Martinstor hinterlassenen Müll mitnehmen, hat einen Jugendlichen wohl so in Rage versetzt, dass er am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr einen Mann angriff.

Nach Angaben der Polizei beleidigte der bislang Unbekannte den Mann und versuchte ihn zu schlagen. Die Beamten ermitteln zwischenzeitlich wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung und bittet unter der Telefonnummer 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.