Jugendliche Spielfreude beim Konzert im Schwarzen Hasen

Die Jugend-Projekt-Big-Band unter der Leitung von Stefan Sigg lädt am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr zum diesjährigen Sommerkonzert des Jazz Point Wangen in den Schwarzen Hasen in Beutelsau ein.

Die jungen Musiker haben laut Veranstalter zusammen mit dem Wangener Jazztrompeter und Bandleader ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Das Repertoire reiche von Pop-Balladen und Rocknummern über Latin und Funk bis hin zum klassischen Big-Band-Swing. Die 18-köpfige Band bestehe aus ambitionierten Musikern bis Ende zwanzig, die allesamt aus der weiteren Region stammen. Ziel dieses Ensembles sei es, neben Blasmusik und klassischer Musik ein weiteres Angebot in der regionalen Musikszene zu bieten und die Freude am Jazz zu vermitteln.

Seit dem ersten Auftritt im „Hasen“ im Januar 2016, habe sich die Band musikalisch bedeutend weiterentwickelt und könne mittlerweile durch ein hohes Niveau überzeugen, sowohl im präzisen und energetischen Zusammenspiel, als auch durch improvisierte Soloeinlagen. Der Eintritt kostet fünf Euro.