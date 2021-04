Jugendliche setzen mit bunten Steinen Zeichen gegen Rassismus

Viele bunte Steine sind bei der Aktion „Setz ein Zeichen gegen Rassismus!“ des Teams Jugendarbeit der Stadt Wangen entstanden.

Wie die Stadt mitteilt, hatten sich an den Anti-Rassismus-Wochen bis zum 28. März einzelne Künstler, aber auch eine ganze Gruppe wie die Fachkliniken Wangen beteiligt und Steine bemalt, die an an öffentlichen Orten „ausgestellt“ wurden. „Wir möchten die Stadt etwas bunter gestalten und ganz im Sinne von Vielfalt und Offenheit Farbe bekennen“, sagt dazu Verena Kron und bedankt sich bei jenen Künstlern und Künstlerinnen, die ihre Werke bereits abgegeben haben.