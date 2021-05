Jugendliche randalierenauf Schulgelände in Wangen

Mehrere Jugendliche haben am Donnerstag auf dem Gelände der Berger-Höhe-Schule in Wangen randaliert. Wie die Polizei berichtet, wurden die Jugendlichen gegen 17 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf dem Gelände der Schule gegen Fensterscheiben traten und Steine gegen dieselben warfen. Als der Mann die Teenager ansprach, suchten diese das Weite. Am Schulgebäude konnten mehrere beschädigte Fensterscheiben festgestellt werden. An einem Geräteschuppen war zudem das Dach aus Acrylglas beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1700 Euro beziffert.