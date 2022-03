Jugendliche bestätigen ihr Ja zum Glauben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 19. März 2022 haben 72 Jugendliche aus allen sechs Kirchengemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit Wangen in vier feierlichen Gottesdiensten durch Handauflegung und Salbung das Sakrament der Firmung empfangen. Domkapitular Thomas Weißhaar aus Rottenburg ermunterte die jungen Christen, dem Wirken des Heiligen Geistes ihr Herz zu öffnen, sich beim morgendlichen „Blick in den Spiegel“ als von Gott geliebte Menschen anzunehmen und die Freude des Glaubens auch ab und zu durch ein Lächeln im Gesicht zu zeigen.