Jugendliche ballern in einem Waldstück herum

Schüsse aus einem Waldstück sind der Polizei am Samstag gegen 12.15 Uhr aus einem Waldstück im Bereich der Franz-Joseph-Spiegler-Straße gemeldet worden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen machte laut Pressemitteilung wenig später drei Jugendliche aus, die den Wald gerade verlassen hatten.

Etwa eine Stunde später wurde der Polizei der Fund einer Schreckschusswaffe in einem Gebüsch mitgeteilt. Da der Finder in diesem Zusammenhang drei junge Menschen beobachtete, stellte sich schließlich heraus, dass die bereits zuvor überprüften Jugendlichen an der Sache beteiligt waren und einer von ihnen im Wald die Schreckschusswaffe abgefeuert hatte. Da die Waffe der Waffenscheinpflicht und dem Mindestalter unterliegt, ermittelt die Polizei nun wegen Vergehen gegen das Waffengesetz. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.