Jugenddiakoniepreis geht auch nach Wangen

Jugendmitarbeiter aus Wangen sind mit dem Jugenddiakoniepreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der Preis ehrt soziales Engagement von Jugendlichen. Gewinnerinnen und Gewinner von sechs diakonischen Projekten in Baden und Württemberg erhalten 2021 insgesamt 3900 Euro, teil die Diakonie Württemberg in einer Pressemitteilung mit. Dafür haben die Wangener die Ehrung erhalten.

Zweiter Preis für gleich zwei Projekte

Die Jugendmitarbeiter der Kirchengemeinde in Wangen gewannen in der Altersklasse der 13- bis 17-Jährigen den zweiten Preis (500 Euro) für das „Krippenspiel to go“ auf einem Traktoranhänger, mit dem sie etwa vor Seniorenheimen Halt machten, und das „Freundschaftsbänkle“.

Der Preis wird vom Diakonischen Werk Württemberg, von der Evangelischen Jugend in Baden und Württemberg und den Zieglerschen ausgelobt. Er wird jährlich für das soziale Engagement junger Menschen in den Altersgruppen von 13 bis 17 Jahren und 18 bis 27 Jahren vergeben. Die Preisverleihung fand am 6. Oktober in einer digitalen Übergabefeier statt.