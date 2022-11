Jugendarbeit im Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg begleitet seine Jugend auf Bildungsmesse. Unter der Leitung des zweiten Vorstand Andreas Biechteler haben unsere jugendlichen Mitglieder die Bildungsmesse in der Mehrzweckhalle Waldburg besucht.

Die vielen Gespräche, Informationen, Eindrücke, Berufsfelder und berufsbegleitende Maßnahmen zu den Themen Praktikum, Ausbildung und Duales Studium waren beeindruckend, hochinteressant und wegweisend, so die Neumitglieder. Zahlreiche namhafte Firmen haben die Gelegenheit genutzt, um sich hier zu präsentieren und Nachwuchs zu generieren. „Es ist uns zudem eine Herzensangelegenheit, unsere Jugend nicht nur musikalisch und kameradschaftlich, sondern auch auf ihrem Lebensweg zu begleiten“, so Biechteler vom Fanfarenzug. Wenn Sie sich vom Fanfarenzug angesprochen fühlen, wir proben donnerstags um 20 Uhr (Eingang Rückseite) in der Turn- und Festhalle in Kißlegg. Siehe auch Kontaktdaten unter www.fz-kisslegg.de