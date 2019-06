„Jugend musiziert“ ist mehr als nur ein Wettbewerb

Eine begeisterte Bilanz ziehen die Schüler der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu nach dem Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Halle. Tolle Ergebnisse und, laut Pressemitteilung der Stadt Wangen, nicht weniger schöne und interessante Erlebnisse brachten sie mit nach Hause.

Es sei schon etwas Anderes gewesen, in den großstädtischen Räumen aufzutreten, heißt es da. Die Schlagzeuger spielten beispielsweise in einem Varieté-Theater. Hendrik Späth, der als Siebtklässler bereits den zweiten Bundeswettbewerb bestritt, war sehr angetan: „Die Akustik in dem Raum ist einfach cool“, sagte er. Das Klavier-Kammerensemble mit Matthias Steidele (Klavier), Teresa Schmitz (Klarinette) und Sofia Hauser (Violoncello) hingegen fand sich im riesigen Georg-Friedrich-Händel-Saal wieder. „Das war für uns ein bisschen schwierig, weil wir ganz hinten auf der Bühne saßen und dann den Saal nicht ganz ausfüllten. Aber es hat trotzdem riesig Spaß gemacht“, sagte Teresa Schmitz. Und das nicht nur, weil der Wettbewerb eine besondere Herausforderung war. „Es war einfach toll, so viele Jugendliche zu treffen, die mit gleicher Leidenschaft musizieren“, fügte sie an.

Ähnlich empfand es auch Chiara Wetzel, die mit Priska Keller und Larissa Ziegler als Gitarrenensemble antrat. „Für mich war das eine Mega-Erfahrung, vor allem weil es bei uns sonst kaum Gitarrenensembles gibt.“ So hatten die drei Musikerinnen die Gelegenheit, auch mal Anderen zuzuhören. „Wir hatten schon Befürchtungen, weil mehrere andere dasselbe Stück spielten“, sagt sie. Grundlos, wie sich am Ende mit ihrem zweiten Platz zeigte.

Mit einem Schreck starteten die Sängerinnen Käthe Hartmann und Lara Autenrieth in den Morgen. „Wir hatten keine Stimmen“, sagten sie. Doch bis zum Auftritt hatte sich zum Glück Normalität eingestellt. „Das kann auch entlasten, wenn so etwas passiert“, kommentierte der Leiter der Musikschule, Hans Wagner, der die erfolgreichen Musikschüler allesamt beglückwünschte. „Ich bin sehr beeindruckt von dem Weg, den ihr gemacht habt. Ihr habt euch 14 oder 15 Monate lang auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Da muss man auch mal beißen und mit festem Willen dranbleiben – auch wenn es einmal nicht so gut läuft.“ Dies sei eine Erfahrung, die auch in anderen Lebensbereichen nützlich werden könne. Da Halle nicht gerade ums Eck liegt, nutzten die Teilnehmer Ort und Zeit für einen Kurzurlaub und Erkundungen in das nur wenige Kilometer entfernte Leipzig. Johannes Kächele beispielsweise besuchte nicht nur das Bach-Museum, sondern hatte auch Gelegenheit den Thomaner-Chor zu hören.

All dies wird nicht nur durch den Fleiß Musikschüler, die Unterstützung der Eltern und das oft über das Erwartbare hinausgehende Engagement ihrer Lehrkräfte ermöglicht. Die Franz-Xaver-Bucher-Stiftung trägt ihren Anteil zum Erfolg bei, indem sie extra Unterrichtszeit finanziell unterstützt, wie deren Vorsitzende Doris Ziegler sagt. Für das kommende Schuljahr steht bereits die Einzelförderung von sechs jungen Menschen sowie die Komplettförderung von vier Ensembles und einer Band fest. Insgesamt stellt die Stiftung 16 500 Euro für 2019/20 zur Verfügung, um begabte Musikschüler zu fördern, heißt es abschließend.