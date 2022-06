Jubiläumsveranstaltung an der Wangener Eselmühle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein lud der TTC Wangen zum 75. Vereinsjubiläum an die Wangener Eselmühle. Laufende Aktionen für Jung und Alt begeisterten die Besucher: ob Rundlauf oder Geschicklichkeitsspiel an der kleinen Platte, Schaukampf der Spitzenspieler, leckere Raclettebrote und musikalische Stimmungsmacher mit der Band „Scho wieder mir - der Blasmusik der anderen Art“ machten Laune.

Stellvertretend für den Wangener Oberbürgermeister Michael Lang überbrachte Paul Müller Grußworte der Stadt und übergab in Anerkennung der Leistungen des Vereins einen willkommenen Scheck an Markus Sohler, seit 29 Jahren im Vorstand.

Prof. Dr. Haag, langjähriger Direktor des Instituts für Sport und Sportwissenschaften der Christian-Albrechts-Uni zu Kiel empfahl Tischtennis als enorm wichtige Sportart im Sinne von Koordination und Konzentration.

Weitere Wertschätzung erhielten die TTCler durch Grußworte des Sportkreises Ravensburg, vertreten durch Roland Fitz, der ebenfalls einen Scheck überreichte.

Als Überraschungsgäste begrüßte Moderator Reinhard Harnoß die Schauspieler der diesjährigen Festspiele Wangen, die seit Anfang Juni fleißig für die beiden Stücke im Zunftwinkel proben. Die Spielzeit beginnt am 27. Juli mit der Premiere von „Kleiner Mann - was nun“ von Hans Fallada. Dass die Schauspielprofis auch Tischtennis spielen und lernen wollten, zeigte, wie wohl sie sich in Wangen fühlen!

„Ein wirklich schönes Fest“ kommentierte Egon Vochezer, der als langjähriger Vorstand und jetziger Ehrenvorsitzender mit kurzen Anekdoten aus der Gründungszeit das Publikum unterhielt.

Emotionaler Abschluss war in den Kreisen der zahlreich anwesenden Mitglieder die Nachricht, dass die langjährige Beziehung von Ellen und Klaus-Peter vor einer Woche mit einer heimlichen Hochzeit auf Usedom besiegelt wurde.

Den Hauptpreis des Gewinnspiels, ein Wochenende mit dem vollelektrischen Hyundai Kona, bereitgestellt vom Autohaus Dreher, gewann Rainer Mariner aus Wangen.