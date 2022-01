Joy-Kleinkunstbühne aus Wangen will der Pandemie trotzen

Der Vorverkauf läuft über das Gästeamt in der Bindstraße 10 in Wangen. Es ist auch übers Telefon unter 07522 / 74211 oder per Email an tourist@wangen.de erreichbar. Alternativ können Reservierungen und das Joy-Abo auch bei Maria Neumann per E-Mail: maria.neumann49@t-online.de oder telefonisch unter 07522 / 29131 oder 0171 / 5272351 gemacht werden. Auch eine Reservierung über www.reservix.de ist möglich. Die reservierten Karten können an der Abendkasse abgeholt werden. Bitte Nachweis für 2G+ Geboostert mit Personalausweis mitbringen.

Die Joy-Kleinkunstbühne in Wangen hat sich trotz Corona entschlossen, im Januar wieder zu starten. Dazu stehen zahlreiche Kleinkünstler in den Startlöchern. Geplant sind, Stand jetzt, alle Aufführungen in der Häge-Schmiede, jeweils um 20 Uhr. Es gelten aber jeweils die jeweiligen Pandemie-Regeln, wie es in einer Mitteilung heißt.

Eine neue große Herausforderung war demnach die Planung des Joy-Kleinkunstprogramms Frühjahr 2022 für Maria Neumann. Das Programm stand, aber über allem hing die Frage: Kann auch wirklich gespielt werden? Die Antwort lautet, zumindest für den Auftakt am 8. Januar: Ja! Los geht’s mit Andrea Bongers und ihrem Musik- und Puppenkabarett „Bock drauf“.

Mit von der Partie sind sechs Puppen: Darunter ist Heinz, der alte Entertainer ist aus dem Heim geflohen und sucht Unterschlupf. Oder sexy lila Loverboy Manolo, der sich im Status eines Jazzmusikers ohne Freundin befindet: Er ist obdachlos. Oder Sexualtherapeutin Sissy Snake mit dem Motto: Sex ist wie Fahrradfahren – im Alter steigt die Verletzungsgefahr. Mächtig viel Personal also auf der Bühne für eine Soloshow mit Kabarett und Musik.

So sieht die weitere Planung aus

Die weitere Planung sieht laut Ankündigung so aus: „Lach mich“ heißt das Stand-up-Comedy-Programm von Patrizia Moresco, von dem heißt, es sei provokant und brüllend komisch. Sie präsentiert es eine Woche später Samstag, 15. Januar. Bereits am Samstag, 22. Januar, kommt Chin Meyer mit dem „gnadenlos scharfen, gnadenlos präzisen und gnadenlos unterhaltsamen Programm „Leben plus“ nach Wangen. Dabei geht es unter anderem ums Geld.

„Lach mich“ heißt das provokante Stand-up-Comedy-Programm von Patrizia Moresco. (Foto: Jorinde Gersina)

Nächstes Ereignis am Mittwoch, 26. Januar, ist Boris Stijelja mit „Voll integriert! Aber mein Schutzengel hat Burn-out“. Geboren ist der Kabarettist in Mannheim, aufgewachsen in Kroatien, nun stolpert er durch die Kulturen. Am Freitag, 28. Januar, gibt es bei Volkmar Straub Gags und Tratsch und Rock´n Roll, wenn er mit dem kongenialen Badischen Sympathie Orchester (mit Gerd Maier und Michael Summ) den „satirischen Jahresrockblick“ auf die Bühne bringt.

„Männer, die auf Handys starren“

„Männer, die auf Handys starren“ heißt das Programm von Annette Kruhl am Samstag, 5. Februar. Pointierte Texte, mitreißende Songs und Kruhls entwaffnende Selbstironie machen dieses Programm zu kabarettistischem Entertainment par excellence, heißt es in der Ankündigung.

Bekannt als jahrelanger Autor des „Nockerberg-Singspiels“und Promi-Derblecker ist Holger Paetz. Seit 2018 hält er jährlich seine Bußpredigt unter dem Titel „Fürchtet euch nicht“ – am Mittwoch, 9. Februar, in Wangen. Das kann sehr heiter werden!

Holger Paetz hält auch in 2022 seine jährliche Bußpredigt unter dem Titel „Fürchtet euch nicht“. (Foto: Erik Dreyer)

Auf diesem Niveau geht es gleich am Samstag, 12. Februar, weiter mit Sascha Bendiks und Tobias Schwab. Dazu heißt es: Nach seinem umjubelten Tom Waits-Abend und den mehrfach preisgekrönten „Hardrockvariationen“ ist Sascha Bendiks nun endlich wieder mit eigenen Songs live zu erleben. Dass er sich dafür mit dem famosen musikalischen Tausendsassa Tobias Schwab zusammen getan hat, darf man getrost als Glücksfall für Augen und Ohren bezeichnen.

„Queen of Comedy“

Bernd Regenauer präsentiert am Freitag, 18. Februar, sein Programm „Mixtour“ Wie so oft bei ihm leben aus seinen vielen bisherigen Programmen manche Top-Klassiker wieder auf, Neues kommt hinzu, und Manches entwickelt sich einfach aus der Gesamtstimmung der Abends heraus.

Bereits am Mittwoch, 23. Februar, steht einmal mehr Elke Winter auf der Wangener Bühne. Der Travestiestar ist die „Queen of Comedy“. Das Publikum begleitet Tomm de Wulf und Stefany Dreyer am Samstag, 26. Februar, einen Abend lang „Vom Paradies bis in die Hölle“ und sieht und hört dem „Beziehungsflüsterer“ zu.

Leibssle, gespielt von Eckhard Grauer, philosophiert am Samstag über die Entstehung von Württemberg oder die Gefahren im Kreisverkehr. (Foto: Joy-Kleinkunstbühne)

Eine musikalische Kombi aus knalligem Pop-Konzert und klugem Kabarett präsentieren am Samstag, 5. März, Korff-Ludewig in ihrem Programm „Knallzucker“. Angekündigt ist es „Wie Knallzucker oder Brausepulver auf der Zunge – es knistert, es prickelt und sorgt garantiert für gute Laune!“, so das Programm.

Mit der Band „Undduzo“ geht es weiter am Freitag, 11. März, und ihrem Programm „Friede, Freude, Götterfunken“. Patrick Heil, Sinnika Kimmich, Julian Knörzer, Richard Leisegang und Cornelius Mack führen gemeinsam das Publikum an der Nase herum.

„Schön, aber giftig“

Schon am folgenden Mittwoch, 16. März, kommt Hans Gerzlich mit „Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem – dachte ich“. Der Kabarettist hat diesen Satz oft genug gesagt. Zu seiner Frau - bis diese den Spieß umgedreht hat. Während er nun also müde und genervt ist kommt sie dummerweise abends gutgelaunt aus dem Büro, hat Lust auf Sex – und er Kopfschmerzen.

Schwarzblond gastiert anschließend am Samstag, 19. März, mit dem Programm „Schön, aber giftig“. „Die originellen Originale aus Berlin haben mit Ihrer Art von „Glamour Pop Entertainment“ eine ganz eigene Schublade kreiert“, heißt es vielversprechend in der Ankündigung

Tobias Gnacke präsentiert am Freitag, 25. März, eine Show mit Parodie, Bauchreden, Quatsch und jeder Menge Musik unter dem Titel „Wer jagt gewinnt“. Am Samstag, 2. April, sinniert Vera Deckers unter dem Titel „Wenn die Narzisten wieder blühen“ über die Aufmerksamkeit als globale Währung. Und schon am Mittwoch, 6. April, geht es weiter mit Kay Ray, von dem es heißt er sei eine funkensprühende Fröhlichkeitsgranate mit hoher Sprengkraft.

Am Samstag darauf, den 9. April, erzählt „Deutschlands lustigster Spontanitätsexperte, Vollblutcomedian und interaktiver Kabarettist“ Sascha Korf mit vollem Körpereinsatz aus seinem Leben. Das verspricht jede Menge Spaß. Kurze Zeit später, am Mittwoch, 13. April, sorgt Johannes Flöck mit seinem Comedy-Programm „Verlängerte Haltbarkeit“ für Unterhaltung.

„Hellsehen auch im Dunkeln“ ist der Titel von Martin Sierps Programm, mit dem er am Samstag, 23. April. Den Durchblick hat er sich beim Blick ins Kristallweizenglas besorgt. René Sydows Programm „Heimsuchung“ erzählt am Samstag, 30. April, von der Heim-Suchung für seinen Opa. Über das Kabarett um Leben und Tod hätte der unvergessene Dieter Hildebrandt gejubelt, so heißt es.

„Dummikratie – warum Deppen Idioten wählen“

„Dummikratie – warum Deppen Idioten wählen“ ist das Motto von Sebastian Schnoys Programm am Mittwoch, 4. Mai 2022. „Schnoys Kabarett gibt Kraft zum Leben und für die nächste Auseinandersetzung mit Vollpfosten, Scharfmachern und Zynikern. Er liefert neue Munition für müde Aufklärer“, heißt es in der Ankündigung.

Mit schräg-skurillem Reisenblödsinn kommt Martin Müller-Reisinger am Samstag, 7. Mai, auf die Bühne und berichtet von den „Verwirrungen des Nepermuk Semmelmeier“. Lieder rund um das Phänomen Mann singt Michael Fitz am Mittwoch, 11. Mai, in Wangen. Dabei geht es um den Mann, „Da Mo“, der sich immer wieder neu emanzipieren und positionieren muss.

Im Februar auf der Joy-Bühne: Travestiestar Elke Winter. (Foto: Markus Richter)

Im Jubiläumsprogramm „Freilich! Im Gegenteil sogar!“ philosophiert Leibssle am Samstag, 14. Mai, über die Entstehung von Württemberg oder die Gefahren im Kreisverkehr. Man sagt ihm nach, eine Urgewalt mit großartiger Bühnenpräsenz zu sein. Gespielt wird er von Eckhard Grauer, 57, gelernter Kriminalpolizist, Journalist, Redakteur, Autor und Texter.

Den Abschluss soll HISS machen

Am Samstag, 21. Mai, erzählt die Kabarettistin und Sängerin Tina Häussermann aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra. „Supertina rettet die Welt (im Rahmen ihrer Möglichkeiten)“ ist ihr Programm überschrieben. Klavierkabarett unter dem Titel „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ verspricht das Joy-Programm am Samstag, 28. Mai. Anne Folger holt ihr Konzertexamen raus und lässt „Paint it Black“ der Rolling Stones nach Schostakowitsch und Brahms klingen oder beim "Fliegenden Robert“ die Läufe über die Klavitatur jagen.

Klavierkabarettistin Anne Folger ist überzeugt: Fußnoten sind keine Reflexzonen. (Foto: Joy-Kleinkunstbühne)

Comedy made in Switzerland steht am Samstag, 3. Juni, auf dem Programm. Peter Löhmann nimmt sein Publikum – unter anderem mit nettem Akzent – einttauchen in Peters Welt des Lachens. Seine humorvollen Geschichten mixt er mit Oscarreifer Zauberei und Spezialeffekten.

Das Resümee von Frank Sauers Kabarett muss heißen: „Wenn Gott Adam und Eva aus Lehm gebacken und ihnen dann den göttlichen Atem eingehaucht hat, dann ist der Mensch – ein Pustekuchen.“ Am Samstag, 18. Juni, erzählt er unter dem Titel „Adam und Eva hätten die Schlange besser gegrillt“. Ein toller Abschluss des Frühjahrprogramm steht mit HISS am Samstag, 25. Juni, auf dem Programm. Sie feiern ihr Jubiläum mit einem Programm namens „25 Jahre Polka ‚N’Roll und das enthält jede Menge Bewährtes, Neues, Tanzbares, Nachdenkliches, Leises, Lautes, Langsames, Schnelles und sehr Schnelles.

Frank Sauer erzählt unter dem Titel „Adam und Eva hätten die Schlange besser gegrillt“. (Foto: Michael Nellinger)