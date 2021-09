Joy-Kleinkunst startet wieder

oder an der Abendkasse in der Stadthalle in der Jahnstraße, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 2 22 27 erreichbar. Es gilt die 3G-Regel.

Mit Kabarett geht es am Samstag, 11. September, wieder los: Die Joy-Kleinkunst beginnt und zwar mit Peter Vollmer und dem Kabarett „Es lockt das Weib, doch bockt der Leib“ um 20 Uhr in der Stadthalle. In seinen Träumen geht es nicht mehr um heiße Liebesnächte, sondern um einen gelungenen Hefezopf. Er ist ein Mann mit H-Kennzeichen und fragt sich, „Muss ich noch in die Wanne – oder reicht abstauben?“ Sein nächster Job? Im Museum. Als Ausstellungsstück. Peter Vollmer setzt seine kabarettistische Lebenserzählung da fort, wo er mit „Frauen verblühen, Männer verduften“ aufgehört hat. Was immer nämlich auch Sie im Alltag piesackt oder quält – laut Pressemitteilung des Veranstalters erkennen sich die Zuschauer wieder und können herzhaft darüber lachen. Denn der Mann auf der Bühne weiß: Komik ist Wahrheit – und Schmerz.

Am Mittwoch, 15. September, gibt es eine Open Air Veranstaltung mit dem Programm „Viel Lärm um Dich“. Die Band Anders bietet A-Cappella und deutsche Popmusik im Zunftwinkel um 20 Uhr. Selbstgeschriebene deutsche Popmusik mit Gute-Laune-Garantie: Fünf Jungs geben Sightseeingtour durch ihr Leben. Eingängige Melodien und smarte Texte gepaart mit Augenzwinkern und ehrlicher Selbstironie, so lautet das Credo der Band. Es geht um Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und all die anderen Dinge, die einen so beschäftigen, wenn man jung ist, Musik liebt und den Glauben daran hat, dass die beste Zeit noch vor einem liegt. Anders machen Popmusik auf Deutsch –und das ohne Instrumente.

Auf charmante Weise nehmen Dich die fünf jungen Männer dabei mit auf eine musikalische Sightseeingtour durch ihr Leben. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten. Und wer die fünf Sänger hört, hat schnell den einen oder anderen Ohrwurm. Moderne Arrangements, außergewöhnliche Beatboxkünste und eine Bühnenshow mit ausgefeilten Choreographien vervollständigen das Bild der Boygroup, die eigentlich keine sein will. Mit ihrem aktuellen Album und dem gleichnamigen Bühnenprogramm „Viel Lärm um Dich“ bleiben die Freiburger ihrem Grundsatz treu und präsentieren eigene radiotaugliche Popmusik, die nicht nur unterhalten, sondern auch ernst genommen werden will. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle statt.