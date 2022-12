Joy-Kleinkunst geht an den Start

19 Mal Kabarett, Comedy, Musik vom Feinsten bietet Joy-Kleinkunst im ersten Halbjahr 2023. Start ist am Samstag, 14. Januar, mit Thomas Ries und seinem Programm „Mit Abstand das Beste“. Während der Kabarettist damit nicht nur neue Texte, sondern eigene Klassiker spielt, findet die Organisatorin des Wangener Kleinkunstprogramm Maria Neumann: „Es könnte auch das Motto für die ganze Saison sein.“ Wer sie kennt weiß, dass sie dazu schmunzelt, denn eigentlich ist jedes Programm – gefühlt – das Beste, und zwar mit Abstand. Geplant sind alle Aufführungen in der Häge-Schmiede, jeweils um 20 Uhr.

Wer noch einmal Lust hat auf einen politischen Jahresrückblick, dem sei das Kabarett von Thilo Seibel mit dem Titel „Scho rum“ am Samstag, 21. Januar, ans Herz gelegt. Eine Woche später fühlt Lutz von Rosenberg Lipinsky Volkes Seele auf den Zahn und durchleuchtet die Demokratie. Die Frage lautet: Sollen wir es mal mit was anderem ausprobieren – Monarchie, Theokratie, Autokratie oder sonst einer –„kratie“?

Philipp Scharrenberg, der am Samstag, 4. Februar, an der Reihe ist, gehört zu den Sprachakrobaten unter den Kleinkünstlern. Der Poetry Slam Champion kommt mit Gedichten, Geschichten, Songs raps und Hörspielen oder noch was ganz Anderem.

Musik und Kabarett kommen wunderbar zusammen bei Brustmanns Lust von Josef Brustmann. Das Publikum darf sich am Freitag, 10. Februar, auf Crossover-Musik aus heiterem Himmel freuen. Ziemlich baff und sehr wahrscheinlich bestens unterhalten geht das Publikum nach dem Auftritt von „Baff!“ und dem Programm „Bei Zeiten“ am Samstag, 18. Februar, aus dem Saal. Denn die vier Sängerinnen aus Berlin, Leipzig, Dresden und Halle machen Popmusik mit anspruchsvollen Texten und nehmen dabei weder sich noch die Themen allzu wichtig.

Der Name Lucy Van Kuhl ist den Joy-Fans schon aus früheren Programmen bekannt. Jetzt gastiert sie wieder mit ihrem Programm „Dazwischen“. Es handelt von Situationen, Entscheidungen und dem aufregenden „Dazwischen-Zustand“. Die Gewinnerin des „ScharfrichterBeil 2019“ gastiert am Samstag, 25. Februar, in Wangen. „Ihr Standort wird berechnet!“ heißt das Programm von Michael Feindler am Samstag, 4. März. Dabei ist es alles andere als berechenbar.

Vom „Egoland“ spricht Henning Schmidtke in seiner Comedy am Samstag, 11. März. „Haben Sie sich mal gefragt, wer das ist Ihr Ego?“ fragt er. Nein? Dann böte sich in der Häge-Schmiede die Gelegenheit, es kennenzulernen. Stand-Up-Comedian Stefan Danziger kommt mit seinem Programm „Dann isset halt so“ nach Wangen und nimmt dabei sich und seine Bedeutungslosigkeit auf die Schippe. Termin ist Samstag, 18. März.

Bereits am Freitag, 24. März, tritt ein in Wangen sehr bekanntes Gesicht auf: H.G.Butzko. „Aber witzig“ heißt sein Programm und wie schön – auch hier bleibt er seinem Motto „logisch statt ideologisch“ treu.

Zwei Tage später, am Sonntag, 26. März, heißt es „It’s Showtime!“ Die Ringmasters aus Stockholm zeigen ihren überwältigenden Gesangsstil und ziehen musikalisch durch alle Genres. Versprochen ist „ein Abend im Freudentaumel mit einem gehörigen Maß an Gänsehaut“.

Nach der Osterpause geht es am Samstag, 22. April, weiter mit Sabine Murza und „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“. Sie lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern singen. Zum Beispiel: Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt oder eine kapriziöse Buchhalterin, die Opernarien schmettert.

Auch Axel Pätz ist in Wangen bestens bekannt dafür, dass er dem Menschen und seinen Schwächen auf den Zahn fühlt. „Mehr“ heißt das Programm, das sich am Samstag, 29. April, musikalisch mit unserem Konsum befasst.

Deutschlands A-Capella-Deutschpoeten Anders sind am Samstag, 6. Mai, zu Gast in der Häge-Schmiede. Unter dem Titel „Nichts für schwache Herzen“ servieren sie eingängige Melodien und intelligente Texte.

Eine gelungene Mischung aus gehobenem Blödsinn, urkomischen Liedern und skurrilem gesellschaftskritischem Klavierkabarett serviert am Samstag, 12. Mai, Daniel Helfrich. Titel der Veranstaltung: „Trennkost ist kein Abschiedsessen“.

„Mia – eine Weltmacht mit drei Buchstaben“ heißt das Programm von Lioba Albus, bei dem am Samstag, 17. Juni 2023, alle die zurechtgerückt werden, die aus einem Standpunkt einen Kriegsschauplatz machen wollen. Die flinkste Zunge aus dem Sauerland weiß Bescheid und schafft Ordnung.

Mit „Wieder auf der Straße“ sind INtrmzzo on Tour und laden am Samstag, 24. Juni, mit ihrer vokalen A-Cappella-Roadshow in die Häge-Schmiede ein. Erstaunliche Beatbox, groovige Songs und klassische Balladen hat die Band aus den Niederlanden dabei. Den Abschluss des ersten Halbjahrs übernimmt am Samstag, 1. Juli 2023, Gregor Pallast mit „Ansichtssache“. Er konfrontiert dabei die Mächtigen mit deren eigenen Worten und hält auch seinem Publikum den Spiegel vor – beides auf äußerst amüsante Weise.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10 in Wangen, Telefon 07522/74211, Mail tourist@wangen.de. Reservierungen an maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522/29131, oder über www.reservix.de.