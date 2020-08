Johannes Kirchberg präsentiert Hommage an Erich Kästner

Der Schauspieler und Sänger Johannes Kirchberg ist laut Pressemitteilung am 11. September in der Stadthalle Wangen zu Gast. Er zeigt das Stück „Erich Kästner – ein Mann gibt Auskunft“, ein Programm aus Schauspiel und Gesang mit Texten des bekannten Literaten. Der Beginn ist um 20 Uhr. Dies ist der Nachholtermin vom 20. März. Damals konnte der in der Häge-Schmiede geplante Theaterabend wegen Corona nicht stattfinden, nun wurde er mit einem neuen Termin in die Stadthalle verlegt. Das Stück dauert etwa 70 Minuten.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ – Dieser bekannte Ausspruch stammt von Erich Kästner. Viele von dessen scharfen Beobachtungen gehören heute zum Alltagswortschatz. Oft spricht man Kästner, ohne es zu wissen. In den Leipziger Kaffeehäusern schrieb Erich Kästner (1899-1974) einst seine ersten Gedichte. Heute trifft ein aus Leipzig stammender Chansonnier den Dresdner Dichter. Unter dem Motto „Ein Mann gibt Auskunft“ begegnen sich der Sänger und der Chronist seiner Zeit auf der Bühne. Zu dessen 120. Geburtstag zeigt der Schauspieler Johannes Kirchberg eine Hommage an Kästner und macht eine tiefe Verbeugung vor dem Dichter. Er präsentiert eigene Kompositionen von dessen zeit- und gesellschaftskritischer Lyrik. Mit schauspielerischer Überzeugungskraft und einfachsten Mitteln schlüpft Kirchberg in die Rolle Erich Kästners und lässt die Zeit zwischen den Kriegen lebendig werden.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen könne, könne seine Tickets dort zurückgeben, wo sie gekauft wurden und erhalte den Ticketpreis zurück. Das Amt für Kultur und Sport bittet um Rückmeldung unter kulturamt@wangen.de oder 07522 / 74241, wenn Karten zurückgegeben werden. Restkarten seien wenige Tage vor der Veranstaltung über www.reservix.de und beim Gästeamt Wangen, tourist@wangen.de, Tel. 07522 / 74211, erhältlich. Es gibt keine Abendkasse.