Johannes Herrmann im Zielsprint knapp geschlagen

Nach langer Pause hat am Wochenende wieder ein Radrennen der Elite-Klasse in Niederwangen stattgefunden. Dario Rapps vom RSC Kempten setzte sich knapp vor Johannes Herrmann von der Rad-Union Wangen durch.

Es ist einige Jahrzehnte her, dass in Niederwangen ein Radrennen der Elite-Klasse – also mit erwachsenen Teilnehmern – ausgetragen wurde. Die Chronisten wissen, dass unter anderem Werner Huber, späterer Erfolgstrainer der ausrichtenden Rad-Union Wangen, auf der Siegerliste dieses Wettkampfs zu finden ist. Seither stand vor allem der Nachwuchs im Fokus der Veranstaltung. Die 6,5 Kilometer lange Runde mit ihrem ständigen Auf und Ab stellt für die jungen Athleten eine echte Herausforderung dar. Den ganz Kleinen wird der steile Anstieg zwischen Lachen und Ettensweiler sogar erspart. Für die Elite-Klasse galt der Kurs mit seinen schmalen Straßen aber als nicht geeignet.

Heuer hat die Rad-Union diese Einschätzung – auch auf Drängen des hauseigenen Elite-Teams – noch einmal überdacht und anstatt des üblichen U19-Wettbewerbs ein Männerrennen ausgeschrieben. Und trotz der Limitierung der Leistungsklasse der Starter auf die sogenannten Elite-Amateure und die Semiprofis der Continental-Teams, also die Creme de la Creme des Amateurradsports, konnten sich die Veranstalter über ein stattliches Starterfeld von 70 Fahrern freuen. Bevor sich dieses auf sein 95 Kilometer langes Rennen begab, standen die übrigen Nachwuchswettkämpfe an. Im Rennen der U13 belegte der amtierende Baden-Württembergische Meister Simon Peters den dritten Platz hinter Felix Mayer vom RSV Sonthofen und Tim Seifried vom KJC Ravensburg. Im Rennen der U11 war die Rad-Union mit Julian Schmid und Philipp Peters vertreten. Paul Neumann vertrat das markante orange Trikot im Rennen der U17.

Nachdem sich der Regen, der die Wettkämpfe der Nachwuchsklassen noch begleitet hatte, verzogen hatte, wurde das Rennen der Eliteklasse gestartet. Neben Sportlern vom P&S Benotti Team aus Thüringen und Fahrern das Metropol Racing Teams aus Hessen, stand das Elite-Team der Rad-Union Wangen in voller Besetzung mit neun Mann an der Startlinie. Zusätzlich durfte Nils Neumann als U19 Sportler per Sondergenehmigung starten. Genau diese zahlenmäßige Stärke versuchten die Wangener von Beginn an auszuspielen. Bereits in der zweiten von 15 Runden gelang es Peter Clauß sich in einer vierköpfigen Spitzengruppe abzusetzen, welche kurz darauf von seinem Teamkollegen Johannes Herrmann und Robin Fischer von Metropol Racing Teams verstärkt wurde. Die Gruppe arbeitete sehr gut zusammen und konnte ihren Vorsprung trotz fortgesetzter Attacken im Hauptfeld schnell auf eineinhalb Minuten ausbauen. Doch dann erlitt Herrmann einen technischen Defekt, woraufhin er bis zur letzten Überquerung des Anstieges von Ettensweiler damit beschäftigt war, seinen Rückstand auf die Spitzengruppe aufzuholen.

Im folgenden Finale gelang es Clauß, sich abzusetzen und als Erster in die Abfahrt zum Ziel zu fahren. Kurz vor der Ziellinie wurde er jedoch vom heranfliegenden Dario Rapps vom RSC Kempten abgefangen, in dessen Windschatten Herrmann auf Rang zwei und Fischer Rang drei belegten.

Dazu Herrmann nach dem Rennen: „Klar hätten wir unser Heimrennen gerne gewonnen, aber Dario hat das einfach sehr gut gemacht heute. Grundsätzlich freuen wir uns, dass es hier ein Rennen für unsere Klasse stattgefunden hat. Der einsetzende Regen, die schmalen Straßen und die kurzen Berge hatten was von belgischem Frühjahrklassiker wie dem Amstel Gold Race oder der Flandernrundfahrt.“

Die Erholungszeit war für die Wangener kurz: Bereits am Folgetag stand der Grand Prix Vorarlberg in Nenzing an, welcher Teil der österreichischen Bundesligaserie ist. Hier. Im 150 Fahrer großen internationalen Starterfeld, gespickt mit dem Nachwuchsteam des World-Tour Teams Jumbo Visma aus den Niederlanden spielten die Wangener allerdings keine so große Rolle wie noch am Vortag. Von den sieben gestarteten Sportlern gelang es Marco Barke, Oliver Mattheis, Levi Meßmer und Peter Clauß sich bis ans Ende der 160 Kilometer im Hauptfeld zu halten. Satte 15 Minuten hinter dem Norweger Johannes Staune-Mittet vom erwähnten Jumbo Visma Development Team überquerten sie die Ziellinie.

Den Trainingsreiz aus dem Doppelwochenende hoffen die Wangen am Wochenende in Ellmendingen bei Pforzheim in Vortrieb umzusetzen. Dort geht es bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft um die Verteidigung des Doppelsieges aus dem letzten Jahr.