Johannes Flöck knackt den Methusalemcode

Johannes Flöck ist am Mittwoch, 13. April, um 20 Uhr mit dem Kabarett „Verlängerte Haltbarkeit“ in der Häge-Schmiede. In der Vorschau heißt es: „Die Jüngeren laufen vielleicht schneller, aber die älteren kennen die Abkürzungen. Das neue Comedy-Programm von der Nummer 1 im Altern ist angerichtet und wird auch ihre Haltbarkeit verlängern! Also knacken Sie gemeinsam mit Johannes Flöck den Methusalemcode.“

In Flöcks neuem Programm „Verlängerte Haltbarkeit“ erfahren Zuhörer wie man auf authentisch-humorvolle Weise mehr Spaß am Älter werden hat. Flöck nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt des professionellen Reifens und bietet eine humorvolle Motivation gegen Altersresignation, so die Mitteilung weiter. Themenwelten wie gesunde Ernährung „ein Glas Rotwein ersetzt eine Stunde Sport“ oder wie „Mann als Gentleman die Haltbarkeit der Partnerschaft verlängert“ bieten nur einige Einblicke in die „Flöckosophie“ und sind eine echte Alternative altersbedingte Veränderungen wieder positiv zu betrachten.

