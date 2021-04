Joerg Hoffmann verlässt Waldner

Waldner strukturiert die Geschäftsführung in der Sparte Laboreinrichtungen neu. In diesem Zuge verlässt Geschäftsführer Joerg Hoffmann das Unternehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Jochen Früh, CEO der Waldner Holding und Stephan Schaale, CFO der Waldner Holding, werden demnach ihre Aufgaben erweitern und zusätzlich die Geschäftsführung der Waldner Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG übernehmen. Neu ins Unternehmen kommt Markus Bieg als technischer Gesamtleiter (CTO) und Prokurist. Er übernimmt nach Angaben des Unternehmens neben der Führung aller technischen Bereiche die globale Verantwortung für übergreifende Themen wie zum Beispiel digitale Transformation und Innovation.

Durch seine Tätigkeit unter anderem als Konstruktionsleiter, stellvertretender Divisionsleiter und Standortleiter sowie Geschäftsführer im internationalen Maschinen- und Anlagenbau bringe er „genau die Erfahrungen mit, die für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Waldner-Unternehmensgruppe wesentlich sind“, teilt Wangens größter Arbeitgeber mit.

„Wir möchten uns bei Joerg Hoffmann für die inspirierende Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz bedanken. Wir bedauern sehr, dass er unser Unternehmen verlässt, wünschen ihm für seine Zukunft aber alles erdenklich Gute“, so Jochen Früh im Namen der Geschäftsleitung der Waldner-Unternehmensgruppe abschließend.