Jetzt ist Wangens alte Bahnbrücke endgültig Geschichte

Die alte Eisenbahnbrücke am Argenkanal ist nun endgültig passé: An zwei Kränen wurde das mächtige Mittelteil der Brücke am Donnerstagmorgen von seinen Pfeilern gehoben. An jedem Kranarm hingen etwa 70 Tonnen Stahl.

Die neue Brücke sieht man schon im Hintergrund stehen. Sie muss nun an Ort und Stelle gerückt werden. Das Mittelteil der Brücke wurde inzwischen zerkleinert und an den Seiten abgelegt. „Das ist alles prima gelaufen“, so das Tagesfazit von Abbruch-Bauleiter Stefan Scholz von der Firma Max Wild. Ab Freitag werden die alten Widerlager und Pfeiler sukzessive in einem Zeitraum von drei Wochen abgebaut. „Im Moment läuft alles nach Plan“, so Scholz.