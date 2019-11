Jetzt ist die Urkunde vor Ort

Das kleine Haslacher Heimatmuseum öffnet am Sonntag, 17. November (Volkstrauertag), nochmal die Pforten von 10 bis 16 Uhr. Danach schließt das Museum, und die Ausstellungsstücke werden bis Frühjahr 2020 abgedeckt. Zu sehen gibt es laut Pressemitteilung unter anderem eine Urkunde in Originalgröße für die Übertragung eines Hofes an das Kloster St. Gallen aus dem Jahr 882.

Zum Dokument: Ein Herr „Cunzo“ hatte damals einen größeren Hof- und Landbesitz. Er übertrug einen Teil dieses Besitzes im Argengau, Tettnang und Haslach an das Kloster St. Gallen in der Schweiz. Einige Ausnahmen wurden in diesem Vertrag ebenfalls geregelt. Drei Damen mit den Namen Lantrut, Etta und Ruaddrud, die bisher wohl Leibeigene waren, erhielten einen kleinen Hof und einen Teil seines Landbesitzes. Erst nach ihrem Tod soll dieser Besitz an St. Gallen übertragen werden.

Eine weitere Besonderheit im Vertrag wurde geregelt: Cunzo behielt sich die Rücknahme sowie das Rückkaufsrecht der übertragenen Güter vor. Überlebt ihn seine Frau Hildiburc, besitzt sie diese Güter zum vereinbarten Zins, aber das Rückkaufrecht erlischt. Nach Hildibures Tod werden im Vertrag keine Kinder erwähnt, denn der gleichnamige Enkel „Cunzo“ soll die Güter gegen den vereinbarten Zins innehaben. Erreicht dieser Enkel „Cunzo“ die Volljährigkeit, und wenn ihm ein rechtmäßiger Erbe geboren wird, kann er diese Güter mit einem Festbetrag von 30 in Wasserburg zu leistendem „Solidibetrag“ zurückkaufen.

Der Vertrag regelt auch noch die Handhabung der Güter für die rechtmäßigen Erben des Enkels, sprich Urenkel des Ausstellers der Urkunde im Juni 882.

Diese Urkunde lagerte laut Mitteilung bis in das 17. Jahrhundert im Stiftsarchiv von St. Gallen. Der Historiker Melchior Goldast von Haiminsfeld entwendete eine Menge an Büchern und Handschriften und hat sie für historische Forschungen von St. Gallen nach Bremen mitgenommen.

Dort hat er eine sehr umfangreiche Bibliothek aufgebaut, die im Katharinenkloster eingelagert wurde. Erst im Jahre 1948 kehrten die Urkunden wieder ins Stiftsarchiv nach St. Gallen zurück. Darunter war auch die Haslacher Urkunde aus dem Jahre 882.