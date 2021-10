Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 19. September 2021 fanden in der Ulrichskirche in Wangen zwei Erstkommunionfeiern statt. Um 9 Uhr feierten 31 Kinder der Kirchengemeinde St. Martin ihr Fest, anschließend um 10:45 Uhr 23 Kinder der Kirchengemeinde St. Ulrich. Am Sonntag, den 26. September 2021 feierten neun Kinder ihre Erstkommunion in der Kirche St. Andreas in Niederwangen. Unter dem Leitwort „Vertrau mir, ich bin da“ haben sich die Kinder auf ihr Fest vorbereitet. In den Gottesdiensten wurde verdeutlicht: Jesus dürfen wir alles anvertrauen und in den Zeichen von Brot und Wein schenkt er uns seine besondere Nähe.