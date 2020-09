Jens Heinrich Claassen spielt im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried

Jens Heinrich Claassen ist mit dem Kabarett „Ich komm schon klar“ am Mittwoch, 16. September, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried zu sehen.

In seinem Programm lädt er laut Veranstalter sein Publikum ein, mit ihm gemeinsam über all das zu lachen, worüber man sich zuhause allein die Augen ausweinen würde. Denn sobald man über etwas lachen kann, verliert es an Ernst und Schrecken. Das gilt nicht nur für einen selbst. Es gilt auch für den Rest der Welt.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 74211, Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 07522 / 29131 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 0171 / 5272351. Bitte mit Mund- und Nasenschutz zur Veranstaltung kommen, wenn die Besucher am Platz sind kann er abgenommen werden.