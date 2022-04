Jeder redet vom Klimawandel, die Schüler handeln

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Obwohl sich jeder beziehungsweise jede des Klimawandels mehr oder weniger bewusst ist, scheint es nicht so, als würden viele Menschen aktiv etwas gegen ihn zu unternehmen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten nicht wissen, wie oder wo sie anfangen sollen.

So ging es auch Elena und Paula aus der achten Klasse am Rupert-Neß-Gymnasium, nachdem sie eine Präsentation über den Klimawandel und seine Folgen gehalten haben. Zusammen mit den Klassenkameradinnen Carolina, Emma, Johanna und Talea wollten sie aktiv werden und ihren Teil zum Klimaschutz beitragen. So kamen sie auf die Idee, an der Schule die „Gute Schokolade“ von „Plant for the Planet“ zu verkaufen.

2011 hatte eine Gruppe von Kindern die Idee, ein Produkt auf den Markt zu bringen, von dessen Gewinn Bäume gepflanzt werden sollten, um zu einer sicheren Zukunft beizutragen. Bereits nach knapp einem Jahr war die „Gute Schokolade“ die meistverkaufte Fairtrade Schokolade Deutschlands und wurde 2018 zur besten Milchschokolade unter 25 anderen erklärt. Stand Januar 2022 wurden durch die „Gute Schokolade“ schon sieben Millionen Bäume weltweit gepflanzt, da pro fünf verkaufte Tafeln ein Baum gespendet wird. Die Schokolade gibt es zwar im Einzelhandel, doch durch das Projekt wollen die RNG-Schülerinnen die Schokolade zugänglicher für die Mitschülern und Mitschülerinnen machen. Mithilfe der Bio-Lehrerin Frau Joser, die für die Schülerinnen 140 Schokoladentafeln bestellt hat, organisierten sie einen Schokoladenverkauf an den letzten drei Tagen vor den Osterferien in der großen Pause. Jede Tafel kostete 1,15 Euro und der Gewinn, der pro verkaufte Tafel sechs Cent beträgt, soll in weitere klimafördernde Aktionen investiert werden.

Durch dieses Projekt wollen Elena und Paula nicht nur Bäume pflanzen, sondern auch zeigen, dass jeder etwas tun kann und sich der weltweiten Klimabewegung anschließen. „Denn jeder kleine Schritt, jeder Baum und jede verkaufte Schokoladentafel bringt uns näher an das Ziel, unsere Zukunft zu retten“ so die Schülerinnen Talea Lohmann, Elena Manica und Paula Kaschke.