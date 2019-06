Jeden dritten Tag wird in Wangen ein Fahrrad gestohlen

Von Schwäbische Zeitung

Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer am mittwoch gegen 16 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der L 456 bei Krauchenwies ins Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei war eine 52-jährige Autofahrerin von der Zufahrt, die zum Strandbad führt, nach links in die Landesstraße eingebogen und hatte vermutlich hierbei den in Richtung Sigmaringen fahrenden Motorradfahrer übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Während der Versorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme musste die L 456 eine Dreiviertelstunde lang voll gesperrt ...