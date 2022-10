Jazzpoint lädt Musiker zum gemeinsamen Jammen ein

Der Jazzpoint Wangen lädt Musikerinnen und Musiker aller Stilrichtungen (Rock, Folk, Pop, Jazz, etc.) und Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonntag, 13. November, zur Offenen Bühne und Jam-Session ein. Besonders eingeladen sind auch Schüler und Musiker, die erste Bühnenerfahrungen sammeln möchten und natürlich alle Musikerinnen und Musiker, die im weiteren Verlauf in die Session einsteigen, heißt es in einer Ankündigung.

Wie immer sind Gesangsanlage, Klavier/Keyboard, Bassverstärker und Schlagzeug spielbereit, andere Instrumente sollten mitgebracht werden. Kulturbegeisterte, dürfen sich auf ein lebhaftes und abwechslungsreiches Programm freuen. Beginn ist um 16 Uhr im Jazzpoint im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau. Come-Together mit Aufbau und Soundtrack ist ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.