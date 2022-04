Jazz versus Beethoven: Christian Segmehl tritt mit den Augsburger Philharmonikern auf

Wenn Jazz auf Klassik trifft, ist es ein besonderes Highlight: Am Freitag, 13. Mai, spielen die Augsburger Philharmoniker ein Sinfoniekonzert im Festsaal der Waldorfschule im Rahmen der Konzertreihe „AllgäuKonzerte“. Solist ist der Leutkircher Saxophonist Christian Segmehl.

Er interpretiert das Saxophon-Konzert „A Kind of Trane“ von Guillaume Connesson. Das Solokonzert wird umrahmt von zwei absoluten Publikumslieblingen, heißt es in einer Ankündigung: „Ein Amerikaner in Paris“ von George Gershwin und die Schicksalssymphonie Nr. 5 von Ludwig van Beethoven. Die musikalische Leitung hat Ivan Demidov. Beginn ist um 20 Uhr.

Hat Beethovens Musik etwas mit Jazz zu tun? Vielleicht nur bedingt; aber er war der erste Rockmusiker, wie ein berühmter Dirigent einmal sagte. Die Fünfte ist dafür ein schlagendes Beispiel im wörtlichen Sinne: Das legendäre Viertonmotiv hämmert sich durch die gesamte Sinfonie. Lärm erlebt das Publikum auch in „An American in Paris“, und zwar Straßenlärm. Der Gershwin-Klassiker gibt die Eindrücke des durch Paris flanierenden Komponisten wieder – Ragtime, Blues und Charleston sind hier ebenso anzutreffen wie Taxihupen, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Jazzelemente verwendet ebenfalls der französische Komponist Guillaume Connesson, der in seinem Werk das Saxophon bis an seine Grenzen führt und als Jazz-Instrument schlechthin in den Mittelpunkt stellt. „A Kind of Trane“ ist John Coltrane gewidmet, dessen Virtuosität Connesson kompositorisch inspirierte. Der in Biberach/Riß geborene „Echo Klassik“-Preisträger Christian Segmehl wird es am 13. Mai spielen.

Das AllgäuKonzert mit den Augsburger Philharmonikern wird von der Stadt Wangen im Allgäu unterstützt. „Es ist für unsere ländliche Region etwas ganz Besonderes, wenn ein Profi-Orchester wie die Augsburger Philharmoniker zu Gast ist. Es geht darum, gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten, ein außergewöhnliches Konzerterlebnis für die Menschen im Allgäu zu schaffen. Musik bewegt die Menschen, Musik heilt, Musik ist Friede, Schönheit und Liebe. Ziel ist es, vielen unterschiedlichen Menschen den Spaß an der Vielfalt und dem Farbenreichtum der Musik zu vermitteln. Kein elitäres klassisches Publikum soll damit angesprochen sein, sondern einfach alle, die sich für gute Musik und interessante Musiker begeistern lassen“, so Christian Segmehl.