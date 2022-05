Jazz trifft auf Beethoven

Gründer und Leiter der Konzertreihe „AllgäuKonzerte“, Christian Segmehl, tritt am Freitag, 13. Mai, als Solist des Abends mit den Augsburger Philharmonikern im Festsaal der Waldorfschule in Wangen auf. Die Konzerteinführung übernimmt ab 19.15 Uhr die Schauspielerin Christine Urspruch.

Es ist das zweite „AllgäuKonzert“ in diesem Jahr. Nach dem Bill Laurance Trio aus London wird damit ein abwechslungsreiches und publikumsfreundliches Repertoire präsentiert, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. „Der Amerikaner in Paris“ von George Gershwin ist eines der beliebtesten Werke des Komponisten, in dem er die Eindrücke seines eigenen Aufenthalts in Paris musikalisch ausmalt. Nach diesem sinfonischen Jazz kommt das Solowerke des Abends: die deutsche Erstaufführung des Saxophonkonzerts „A Kind of Trane“ des französischen Komponisten Guillaume Connesson. Eine Huldigung an die Saxophonlegende John Coltrane, bei dem das Soloinstrument an seine Grenzen getrieben wird. Solist ist dabei der Leutkircher Saxophonist Christian Segmehl. Nach der Pause spielen die Augsburger Philharmoniker unter Ivan Demidov eines der populärsten Werke der Musikgeschichte überhaupt: Beethovens Fünfte – die Schicksalssymphonie.

Ein Highlight wird es schon vor der ersten Note des Konzertes geben: Die Schauspielerin Christine Urspruch wird gemeinsam mit Christian Segmehl die Konzerteinführung um 19.15 Uhr gestalten. Beide kennen sich schon seit 2009 und treten seither mit verschiedenen Programmen gemeinsam im Duo auf. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr. Einlass 19 Uhr. Konzerteinführung mit Christine Urspruch um 19.15 Uhr.

Konzertkarten gibt es über Reservix, beim Gästeamt Wangen, in Leutkirch bei der Buchhandlung Osiander und bei Paint your Style, in Ravensburg beim Musikhaus Lange sowie auf der Homepage www.AllgaeuKonzerte.de