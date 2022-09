Jazz Point startet mit neuem Programm

Mit 15 Konzerten und einer Mischung verschiedener Stilrichtungen bietet der Jazz Point Wangen seinen Musikfans und Mitgliedern ein neues Herbstprogramm. Mit einem Mix aus Reggae, Latin und Pop startet Jamaram am Freitag, 16. September in die Konzertreihe, wie der Jazzclubs mitteilt.

Matthias Schriefls Shreefpunk und Strings rockt am 23. September im Sextett die Bühne im Club. Mit einer Mischung aus Jazz und avantgardistischem Elektro-Pop präsentiert das Natalia Mateo Trio am 30. September ihre Songs. Der Bassist und Echo-Preisträger Hellmut Hattler ist mit der Sängerin Fola Dada am 7. Oktober zu Gast.

An den nachfolgenden Wochenenden werden Steve Cathedral mit seiner Gruppe am 14. Oktober einen Mix aus Jazz-, Pop- und Rockwelt und Triosence am 21. Oktober mit Folk und Worldmusic auf der Bühne stehen. Am 28. Oktober spielt das B3 Fusion Trio. „Rockiger als Jazz, jazziger als Rock“ lautet das Motto der drei Berliner.

Außerdem findet das traditionelle Jahreskonzert der Jazz Point Big Band am 5. November um 20 Uhr in der Stadthalle Wangen statt. Poetische Klangwelten gibt es am 11. November mit der Gruppe Donauwellenreiter, die eine Mischung aus Folklore, Pop, Jazz, Klassik und Kammermusik präsentiert.

Das Studio 5 Jazz Quintett um den Kißlegger Pianisten Lothar Kraft bringt am 18. November eine Auswahl der schönsten Songs der „First Lady of Song“, Ella Fitzgerald, auf die Bühne, so der Sprecher des Jazz Points. Mit Ali Neander und dem Organ Quartett kommen wieder funkige Grooves und Fusionsound auf die Bühne. Unterstützt wird die Band am 25. November durch den Schlagzeuger Ralf Gustke und die Sängerin Caro Trischler. Aus der Pariser Jazzszene zu Gast ist am 2. Dezember Monika Kabasele mit dem American Songbook „Swing all the Way”. Begleitet wird sie von Bernd Reiter, Martin Sasse und Mini Schulz. Chanson Trottoir präsentieren am 9. Dezember französische Straßenchansons, Klassiker und originelle eigene Kompositionen.

Am 17. Dezember zieht der Jazzpoint in die evangelische Stadtkirche in Wangen. Dort werden die Besucher um 20 Uhr mit einem vorweihnachlichen, poppig-jazzigen Chorkonzert mit Voice Affair in eine Mischung aus besinnlicher und freudvoller Stimmung versetzt, teilt der Sprecher des Jazz Points mit. Das Jahr wird schließlich bluesig beendet. Ignaz Netzer und Band zeigen dann, dass auch im Schwabenland der Blues eine Tradition hat. Zusammen mit dem Gitarristen der SWR-Big Band, Werner Acker, entführt er sein Publikum am 30. Dezember in die Welt des Blues.

Die Konzerte, mit Ausnahme des Jahres- und des Weihnachtskonzerts, finden im Clublokal „Schwarzer Hasen“ in Wangen-Beutelsau statt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.