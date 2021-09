Jazz Point Wangen startet mit 14 Konzerten in den Herbst

Mit einer reichhaltigen Auswahl von insgesamt 14 Konzerten aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen bietet der Jazz Point Wangen e.V. allen Musikfans und seinen rund 850 Mitgliedern in diesem Herbst und Winter ein abwechslungsreiches Programm. Hinzu kommen noch diverse Sessions bei denen alle interessierten Musikerinnen und Musiker willkommen sind.

Den Start in die kalte Jahreszeit, am Freitag, 17. September, bestreiten Fola Dada und die Soul Diamonds mit warmer Soulmusic und heißem Funk. Hier kommt eine „All Star Band“ mit einer zauberhaften Sängerin zusammen, um Klassiker beider Stilrichtungen zum Besten zu geben.

Mit einer weiteren starken Frauenstimme folgen am 24. September, Suzie Candell & the Screwdrivers. Eine Band, die ganz im Americana Sound zuhause ist und den perfekten Mix aus Country, Blues, Folk und Rock zelebriert. Am 1. Oktober übernehmen Bavaschoro den Stab und bringen die Wärme und Leichtigkeit Brasiliens ins Allgäu. Die vier Musiker vollbringen das Kunststück, die ursprüngliche brasilianische Musik, den Choro, mit bayerischer Kultur und Lebensfreude zu verbinden. Mit „Spaghetti Swing“ aus Italien geht es weiter im Oktober. Die Jakkle Band spielt am 8. Oktober im Hasen. Mit viel Schwung und Humor verschmelzen die vier Musiker Swing, Ska, Folk, Blues und Rocksteady zu einer schönen Melange und tänzeln damit durch die italienische Musikgeschichte von den 1930ern bis heute. Am 15. Oktober nimmt Ladwigs Dixieland Kapelle die Gäste mit auf eine Zeitreise in das Amerika der 1920er und 1930er Jahre. Der Sound der Prohibition, gespickt mit Hits und Anekdoten von Fats Waller und Louis Armstrong, begleitet das Publikum durch den Abend.

Nahezu unglaublich erscheint die stilistische Bandbreite des Trio Infernal - Tangarta. Aufgestellt wie ein klassisches Akkordeontrio (Akkordeon, Bass, Schlagzeug) spannen die Musiker am 22. Oktober einen virtuosen und abenteuerlichen Bogen von Piazzolla bis Rage against the Machine. Am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr, gibt es dann in der Stadthalle Wangen die 37. Auflage des Jahreskonzerts der Jazz Point Big Band. Die Band ist quicklebendig wie eh und je, allen voran Klaus Roggors, der, wie immer, ein neues Programm erarbeitet hat. Gleich bleiben nur die Spielfreude der Musiker, der homogene, kompakte Sound, pulsierende Rhythmen, gestochen scharfes Blech, swingende Saxofone und kurze Ausflüge glänzender Solisten, Big Band eben. Heiß geht es dann in den November mit Gustavo, am 5. November. Die 9-köpfige Band, ursprünglich eine klassische Salsaformation, hat ihr Repertoire längst schon um Merengue, Reggae, Bachata und Latin Pop erweitert, beste Voraussetzungen also für eine volle Tanzfläche. Der 12. November ist dann Pflichttermin für die Anhänger gitarrenlastigen Bluesrocks. Die Leif de Leeuw Band ist die neue Southern Jam Sensation in Europa, sechs Musiker, die die Tradition von Bands wie Little Feat und den Allman Brothers fortführen. Sehr gefühlvoll geht es am 19. November mit Norisha weiter. Die Voice-of-Germany-Gewinnerin 2013 hat sich zu einer charismatischen Sängerin von Soulsongs und Jazzballaden entwickelt. Ihr kraftvoller Ton und ihr Timing begeistern immer wieder aufs Neue. Zum Monatsende, am 26. November, ist das Jakob Manz Projekt mit feinstem Instrumentaljazz zu Gast. Die preisgekrönte Band tritt, inspiriert von Herbie Hancock, Marcus Miller oder auch Christian Scott, äußerst dynamisch und energiegeladen auf. Direkt aus den Clubs von Paris kommt am 3. Dezember das Monika Kabasele Quintett nach Wangen. Mit dabei der herausragende Saxofonist Jon Boutellier, im Programm das American Songbook, Swinging Vocal Jazz in bester Manier. Vorweihnachtlich stimmungsvoll wird es am Samstag, 18. Dezember, ab 20 Uhr in der Stadtkirche Wangen. Die Werner Acker Band und Anette Kienzle verzaubern ihr Publikum mit besinnlichen Liedern zur Weihnachtszeit. Zum Repertoire zählen Swing Klassiker, Gospels, Balladen und Latin Pop Songs. Den Schlusskracher setzen am 31. Dezember, Albie Donnelly´s Supercharge. Vielen gelten die Herren in ihren eleganten Anzügen als beste Rhythm ‚n‘ Blues Band in Europa. Ohne Zweifel sind sie mit ihrem druckvollen und fetzigen Sound die Richtigen für eine ausgelassene Silvesterparty.

Wenn nicht anders genannt, wie im Fall der Jazz Point Big Band (Stadthalle Wangen, 20 Uhr) und des Weihnachtskonzerts (Stadtkirche, 20 Uhr) finden alle Konzerte im Clublokal Schwarzer Hasen, in Beutelsau, statt. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. Es gilt nach heutigem Stand die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) für den Einlass.

Die Sessions sind offen für Musikerinnen und Musiker aller Stilrichtungen. Schlagzeug, Gesangsanlage und Klavier sind vorhanden, Sticks und andere Instrumente sollten mitgebracht werden. Die Termine werden kurzfristig festgelegt und können unter http://session.jazzpoint-wangen.de abgefragt werden. Kontakt für Fragen und Anmeldung über session@jazzpoint-wangen.de.

Weitere Infos und Programmflyer zum Download gibt es unter www.jazzpoint-wangen.de. Der Vorverkauf findet in der Tabakstube in Wangen, Telefon 07522 / 3789 statt.