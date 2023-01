Jazz Point startet ins Jahr

Mit 19 Konzerten aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen bietet der Jazz Point Wangen Musikfans und den rund 850 Mitgliedern abwechslungsreiche Musik. Jetzt stellt der Jazz Point sein Frühlingsprogramm vor.

Los geht es am Freitag, 13. Januar mit der zehnköpfigen Allgäuer Band Rootsman Fyah, die mit Bläsersatz Reggae-Gefühl in den Jazz Point bringt.

Am Freitag, 20. Januar, kommt Mozaik aus Dresden mit Soul, Hip-Hop, Funk und R&B.

Weiter geht es am Freitag, 27. Januar, mit Skarabusch, einer sechsköpfigen Independent-Band, die Einflüsse aus Jazz, Klassik, Rock oder Blues verbindet.

Gitarrenklänge, inspiriert von Gitarristen wie Pat Metheney, Bill Frisell und John Mayer, bringt der Stuttgarter Gitarrist Valentin Koch am Freitag, 3. Februar, in den Jazz Point.

Swingend beweist die Eddy Miller Band am Freitag, 10. Februar, dass man Bigband-Sound auch auf kleine Bühnen zaubern kann.

Musik aus den 50er Jahren gibt es am Fasnetsfreitag, 17. Februar mit der Band Teddy & The Lollipops. An diesem Abend wird auch eine regionale Tanzgruppe Boogie vortanzen und es wird eine Kostümprämierung für das schönste Kostüm geben.

Am Freitag, 24. Februar, kommen Die Drahtzieher, drei weitgereiste Gypsy-Jazz-Musiker aus Ravensburg, die sich bei ihren Arrangements und ihrem unverwechselbaren Sound bestens ergänzen.

Die Münchner Saxophonistin und Sängerin Stephanie Lottermoser hat im Wechsel zwischen Saxophon und Gesang längst ihre eigene musikalische Sprache gefunden und kommt mit Jazz, Soul, Funk und Pop am Freitag, 3. März in den Jazz Point.

Modernen Jazz aus Österreich liefert das David Helbock Trio am Freitag, 10. März. Pianist David Helbock ist mehrfacher Preisträger beim weltweit größten Jazzpiano-Solowettbewerb in Montreux.

Tags darauf, am Samstag, 11. März, gibt es klassischen Bigband-Sound, wenn Klaus Roggors mit seiner Big Band zum Jahreskonzert in die Waldorfschule einlädt.

Der Kißlegger Pianist und Musiker Lothar Kraft präsentiert am Freitag, 17. März mit seiner Band die Grande Dame des Jazzgesangs Sandy Patton, und beweist, dass er mit seinem Projekt Studio 5 Kontakt zu international renommierten Jazzmusikern hat.

Am Freitag, 24. März, spielt das Heidelberger Dirik Schilgen Jazz Groove Quartett und zeigen die vielen Facetten des Jazz, Soul, Brazil und Latin.

Einen kraftvollen Mix aus Pop Brass, Urban Brass und Riot Jazz liefert 9bar am Freitag, 21. April, mit ihrer Brass Section aus Saxophon, drei Trompeten, zwei Posaunen und einer Tuba.

Ein Höhepunkt erwartet die Besucher des Jazz Points am Freitag, 28. April. Dann tritt der Schweizer Musiker Philipp Frankhauser mit Band auf und verspricht einen soulig-bluesigen Abend. Frankhauser ist ein in Europa und Amerika etablierter Bluesmusiker.

Die aus Ravensburg stammende Band Molly’s Chamber spielt handgemachten Blues Rock mit souligen Einflüssen am Freitag, 5. Mai.

Die musikalische und rhythmische Welt Brasiliens bringt die aus Sao Paulo stammende Sängerin Nice Brazil mit Band am Freitag, 12. Mai, in den Schwarzen Hasen.

Das Trio um den als Rising Star der deutschen Jazzmusikszene geltenden Pianisten Simon Oslender spielt am Freitag, 19. Mai, Fusion-Jazz in den Jazz Point.

Zum Abschluss des Programms kommt das Arno Haas & Alvin Mills Project am 26. Mai.

Alle Konzerte im Frühlingsprogramm finden im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau statt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Ausnahme ist das Big Band Konzert am 11. März, um 20 Uhr in der Waldorfschule. Weitere Infos und den Programmflyer zum Download gibt es unter www.jazzpoint-wangen.de. Der Vorverkauf findet in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789 statt.

Auch die Freunde der Jam-Session sind gefragt. Termine lassen sich unter www.session.jazzpoint-wangen.de abfragen. Zu den Sessions sind Musiker und Musikerinnen eingeladen, die Lust haben auf der Bühne gemeinsam zu musizieren. Alle Stilrichtungen sind erwünscht (Rock, Soul, Folk, Funk, Jazz, Country). Der Eintritt ist frei.