Jazz-Point startet Herbstprogramm

Mit 14 Konzerten aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen bietet Jazz-Point allen Musikfans und den mittlerweile 850 Mitglieder laut Pressemitteilung ein abwechslungsreiches Programm. Beginn ist am Freitag, 13. September, auf der Bühne in den Schwarzen Hasen mit dem Auftritt der Bluesrock-Band Black Cat Bone mit Special Guest Arno Haas, laut Veranstalter einem der gefragtesten Saxophonisten Deutschlands. Am Freitag, 20.September, spielt die Allgäuer Band 9bar Brass Sound und einen Mix aus Pop, HipHop und Funk, bereichert durch jazzige Einflüsse Weiter geht es mit Jazzmatix, die am 27.September mit einer Mischung aus Swing, Latin und funkig-souligem Popjazz im Schwarzen Hasen groovt.

Einen Pflichttermin nicht nur für Blues-Fans gibt es laut Veranstalter am Freitag, 4. Oktober, wenn die Rhythm'n'Blues Band Nick Woodland auf der Bühne in Beutelsau steht. Der Engländer Nick Woodland stand schon mit Popgrößen wie Boney M. und Donna Summer im Studio und spielte zusammen mit Marius Müller Westernhagen in dessen Band.

Die preisgekrönte Italienerin Maria Pierantoni Giua hat jede Menge intensive und kraftvolle Songs im Gepäck, wenn sie am Freitag, 11.Oktober in Beutelsau ihr Publikum verzaubert.

Swing, Bebop, Blues, Soul, Latin und Funk können die Besucher des Jazz-Points von Barbara Dennerlein, der Königin der Hammond-Orgel erwarten. Nach Wangen kommt sie mit dem Stuttgarter Drummer Marcel Gustke am Freitag, 18. Oktober.

Am Freitag, 25. Oktober wagt das Gismo Graf Trio die Brücke vom Gipsy-Jazz bis hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Gismo Graf beweise einmal mehr, dass er mittlerweile der Shootingstar der Gipsy-Szene ist, heißt es in der Pressemitteilung.

Weiter geht es am Freitag, 8. November mit dem Amerikaner Phil Gates, der schon mit Blues-Größen wie Stevie Ray Vaughn oder Buddy Guy gearbeitet hat und den traditionellen Blues mit elektrischem Chicago-Blues, Soul, Funk und Jazz mischt und ihn in den Jazz Point nach Wangen bringt.

Ein weiterer Höhepunkt im Herbstprogramm erwartet das Publikum laut Veranstalter am 15. November, wenn Jessy Martens mit Band auftritt und Blues Rock spielt.

Stubenjazz mit Musikern, um den deutschen Jazztrompeter Michael T. Otto, bringt Stuben Jazz feat. Arkady Shilkloper am Freitag, 22. November in den Schwarzen Hasen. Dabei verbindet die Band traditionelles deutsches Liedgut mit Jazz-Klängen des 21. Jahrhunderts.

Am Freitag, 29. November, gibt es mit dem Stuttgarter Jakob Manz Projekt feinen Instrumentaljazz mit Funk und Soulklängen.

Französische Straßenchansons aus Köln erwartet die Besucher, am 6. Dezember, wenn Chanson Trottoir, eine Band mit dem aus Wangen stammenden Musikers Gido Martis, auf der Bühne steht.

Beim Weihnachtskonzert am Samstag, 21.Dezember, in der evangelischen Stadtkirche Wangen erwartet das Publikum in diesem Jahr festliche Bläsermusik und gefühlvolle Balladen der Wangener Big Band um Klaus Roggors. Mit dabei sind hier Miriam Ahrens aus München und Mario Heine aus Wangen.

Den Abschluss des Herbstprogramms macht das Musikensemble Berta Epple. Früher bekannt als Tango five erobern Veit &Gregor Hübner zusammen mit Bobbi Fischer am Freitag, 27. Dezember, die Bühne im Schwarzen Hasen und unterhalten das Publikum mit einer Mischung aus Comedy und Weltmusik.

Auch die Freunde der Jamsession kommen auf ihre Kosten. Jeden 2. Donnerstag im Monat ab 10. Oktober lädt der Jazz Point um 19.30 Uhr alle Musikerinnen und Musiker ein, mitzumachen und gemeinsam auf der Bühne zu musizieren. Der Jazz Point freut sich über zahlreiche Aktive und Zuhörer. Der Eintritt ist frei. Kontakt unter session@jazzpoint-wangen.de