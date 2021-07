Jazz-Matinee mit der Greyhound Band

Die Greyhound Band gastierte am Sonntag, 11. Juli, ab 11 Uhr im Biergarten des Jazzpoint Wangen. Die Greyhound Band besteht aus vier versierten Musikern, die souverän Musik on stage präsentieren. Mit rockigem Profil auf den Reifen, einer Menge Blues im Gepäckraum sowie gepflegten Balladen in der Cool-Box nehmen sie ihr Publikum stimmgewaltig und gut gelaunt mit. Karten sind im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen Tel. 07522/3789 erhältlich. Restkarten gibt es dann an der Kasse beim Konzert. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert drinnen statt.