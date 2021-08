Jannik Stoll stellt einen Streckenrekord auf

Ein erfolgreiches Wochenende haben die zahlreiche Triathleten des LTC Wangen bei Wettkämpfen im Breisgau, im Allgäu und in München absolviert. Allen voran sorgte Jannik Stoll für einen absoluten Höhepunkt: Er siegte beim Sprinttriathlon (700 Meter Schwimmen, 32 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) in Malterdingen mit großem Abstand und setzte mit einem Streckenrekord ein Ausrufezeichen. Selbst in der Landesliga Süd war kein Athlet schneller als der junge Sportler des LTC.

Ebenfalls in Malterdingen am Start war Claudia Gralki, die sich mit dem achten Gesamtrang noch in den Top Zehn platzierte und den Sieg in der mit neun Athletinnen stark besetzten Altersklasse W50 gewann.

Auf der Mitteldistanz (zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) des Breisgau-Triathlons wurden die Landesmeisterschaften ausgetragen. Hier wurde Martin Gralki vom LTC Wangen Zweiter in der M50.

Beim Allgäu-Triathlon machte Ron Epple auf der olympischen Distanz (1,5 Kilmeer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) ein starkes Rennen. Bis 700 Meter vor dem Ziel lag der Nachwuchsathlet laut Mitteilung auf dem dritten Gesamtrang, kurz vor dem Ziel wurde Epple aber noch von einem laufstarken Athleten überholt. „Ohne Zeitfahrrad war ich etwas im Nachteil, vielleicht hätte es dann für die Top Drei gereicht”, resümierte der Simmerberger im Ziel. Sein Vater Johannes Epple beeindruckte mit einer starken Leistung und dem zweiten Rang in der M50 auf der Sprintdistanz.

Fast schon Tradition ist ein Start von Familie Feuerstein/Städele beim Allgäu-Triathlon: Gertrud Feuerstein belegte Rang vier in der W45, ihr Mann Rainer wurde Zweiter in der M60. Tochter Lilly kam als Jüngste auf der olympischen Distanz nach dem Motto ins Ziel: Dabei sein ist alles.

LTC-Zugang Sabine Zeleny war beim München-Triathlon die schnellste Frau in der W45 und wurde in der Gesamtwertung auf der olympischen Distanz Achte.