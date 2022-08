Jannik Stoll qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft

Bei seinem ersten internationalen 70.3-Rennen im holländischen Maastricht hat sich Jannik Stoll vom LTC Wangen in bestechender Form gezeigt. Mit Platz drei und dem Sieg in seiner Altersklasse hat sich der Allgäuer seinen Platz für die Weltmeisterschaft im finnischen Lahti im kommenden Jahr gesichert.

Mit einer sehr guten Schwimmleistung über 1,9 Kilometer legte Stoll laut Mitteilung den Grundstein für die Führung auf der 90 Kilometer langen Radstrecke. Auf den ersten Laufkilometern wurde er vom WM-Dritten Lukas Bosmans aus Belgien überholt. Bis zum Ziel des Halbmarathons musste der Amtzeller Stoll noch einen Platz abgeben, als Drittplatzierter war er aber überglücklich: „Es war ein unglaubliches Rennen und ich freue mich riesig auf die Sektdusche auf dem Podium.“

Nur eine Woche später holte sich Stoll auch beim Jannersee Triathlon in Vorarlberg den dritten Platz in der Gesamtwertung. Am Jannersee gab es laut LTC ein starkes Männerfeld. „Jetzt steht noch die Landesmeisterschaft über die Mitteldistanz im Schwarzwald an und zwei Starts in der 2. Bundesliga“, sagte Stoll.