Jahreskonzert des Musikvereins Schwarzenbach mit dem Thema Israel

Die beeindruckende Reise des Musikvereins Schwarzenbach nach Israel im vergangen Jahr hat Dirigent Jürgen Gauß und seine Musikanten dazu bewogen, die Erlebnisse in einem Konzert zu teilen. Das Jahreskonzert mit dem Titel „Israel – eine Reise ins Land der Kontraste“ findet am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Neuravensburg statt. Durch authentische Reiseberichte, vor allem aber durch Musik, werden im Jahreskonzert die Kontraste in Israel dargestellt, heißt es in der Ankündigung. „Wir sind die Konzertreise nach Israel mit gewissen Erwartungen an das Land angetreten und sind mit völlig anderen Eindrücken heimgekommen“, wird Dirigent Jürgen Gauß darin zitiert. Aus den gewonnenen Freundschaften während der Reise haben sich zudem der Besuch einer israelischen Big Band und des Fotografen Nino Herman ergeben, der mehrere Jahre den israelischen Ministerpräsidenten Schimon Peres begleitet hatte. Er stellt seine Werke beim Jahreskonzert in Neuravensburg zum ersten Mal in Deutschland aus. Zudem tritt die befreundete Big Band aus Jerusalem auf.

