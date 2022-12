Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. November fand die turnusmäßige Jahreshauptversammlung der Sportgemeinde Niederwangen (SGN) nach zwei Coronajahren wieder als Präsenzveranstaltung statt. Vorstand Kai-Uwe Klunker berichtete in seiner Eröffnungsrede von vielen Neuerungen im Verein.

Die Eröffnung des neuen Gymnastikraumes in 2019 ermöglichte ein erweitertes Kursangebot. Vier Spinning-Kurse für Anfänger bis zum Leistungssport, Erweiterung Mutter-Kind Turnen auf zwei Kurse sowie ein umfangreiches Ballettangebot. Mit Daniela Toromanska wurde eine ehemalige Prima-Ballerina gewonnen, die qualifizierte Kurse in Jazz, Ballett und Contemporary anbietet, von den Kleinsten bis zu Erwachsenen.

„Insgesamt sind 54 Übungsleiter im Einsatz, das umfangreiche Angebot lockt alle Altersgruppen an. Das Angebot der Triathlon- und Laufabteilung wird sehr gut besucht. An den Schwimmkursen im Freibad als auch in den lokalen Hallenbädern nehmen über 80 Kinder und Jugendliche teil. Das gesamte Kursangebot kann der SGN-Homepage entnommen werden“, so Vorstand Klunker. Die Mitgliederzahl konnte in den letzten drei Jahren trotz Corona-Einschränkungen um etwa dreißig Prozent auf heute 1239 Mitglieder gesteigert werden.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden für die Jahre 2021/22 16 Mitglieder und für 50-jährige Mitgliedschaft neun Mitglieder geehrt.

Aus der Abteilung Leistungssport und deren zahlreichen Erfolgen berichtete Patrick Nuber. „Der Höhepunkt war der AK-Europameistertitel im Sprinttriathlon von Steffi Wunderle in München. Zudem konnte sich Steffi für die Weltmeisterschaft im 70.3 Ironman 2023 in Lahti/Finnland qualifizieren“, so Nuber. In den letzten Jahren wurde der Inklusionssport von Michael Höß und Winfried Rogg in vielen Bereichen eingeführt. Hier bietet der Verein zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen an, begleitet von kompetenten Übungsleitern. All dies kann nicht bewältigt werden ohne zahlreiche Sponsoren, die dem Verein treu geblieben sind.

Neben den Berichten der verschiedenen Abteilungen aus dem Skilanglauf, dem Breitensport und Leistungssport, wurde mit Spannung der Kassenbericht von Rolf Matheis erwartet. „Finanziell steht der Verein heute blendend da und kann deshalb das große Wachstum bestens stemmen'', so sein Fazit. Zum Schluss bedankte sich Michael Höß für das große und kompetente Engagement seines Vorstand Nachfolgers Kai-Uwe Klunker und schloss die Veranstaltung.