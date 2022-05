Jahreshauptversammlung der Gymnastikgruppe Deuchelried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona, Corona, die Epidemie und ihre Auswirkungen war auch bei der diesjährigen Generalversammlung der Frauengymnastikgruppe Deuchelried ein wichtiges Thema. Die Vorsitzende, Margarete Kresser dankte in ihrem Jahresrückblick allen, die die verschiedenen Änderungen der Coronabestimmungen mitgetragen und kontrolliert haben. Ein besonderes Dankeschön galt allen 183 Mitgliedern, die auch in dieser Zeit dem Verein die Treue gehalten haben. Inzwischen läuft der Sportbetrieb in allen sechs Gruppen fast normal, kleine Einschränkungen wie die Einhaltung des Mindestabstands ausgenommen. Bei den Übungsleiterinnen kehrt ebenfalls Normalität ein. Conny Leupolz kann nach längerer Krankheit wieder ihre Gruppe leiten und somit Elisabeth Buhmann entlasten, die bis jetzt dankenswerterweise drei Gruppen übernommen hatte. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1992 sind 30 Jahre vergangen und eigentlich wäre das ein Anlass, ein Fest zu feiern wie beim 25-jährigen Jubiläum. Aber Corona... Daher möchte der Vorstand lieber noch ein Jahr abwarten, hoffend, dass die Epidemie ausläuft.

Die Kassiererin Isolde Schäfer konnte in ihrem Kassenbericht dank der Treue der Mitglieder eine gut gefüllte Vereinskasse vorstellen. Die beiden Kassenprüferinnen Rita Biggel und Martina Mangler bescheinigten ihr gute und einwandfrei geführte Bilanzen. Sie wie auch der gesamte Vorstand wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. Einstimmig angenommen wurde auch der Vorschlag, aus der Vereinskasse 1500 Euro für soziale Zwecke zu spenden: 500 Euro für die Tafel in Wangen, 500 Euro für HOPE und 500 Euro für die Familie in Leupolz, die vor wenigen Tagen durch einen Brand ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat.

Bei den anschließenden 46 Ehrungen konnten 37 Mitglieder, die seit 30 Jahren im Verein sind, eine Ehrenurkunde mit einem Gutschein erhalten. Für 20 Jahre wurden drei Mitglieder und sechs für 10 Jahre geehrt.

Die zweite Vorsitzende, Ulrike Haußmann, stellte abschließend das Konzept des neu eingeführten Deuchelrieder Dorfmarktes vor, der jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr stattfindet. Als besonderes „Schmankerl“ gibt es dabei eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen durch die Deuchelrieder Vereine. Möglichst jeder Verein sollte ein- bis zweimal im Jahr diese Aufgabe übernehmen.